مذكرات توقيف جديدة لمتورطين بانفجار مرفأ بيروت

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تابع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، تحقيقاته بالقضية فاستجوب اليوم ٤ أشخاص هم: مدير العمليات في المرفأ سامر رعد، رئيس مصلحة الأمن والسلامة محمد زياد العوف، الرقيب أول في الجمارك الياس شاهين والرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقّهم.

ومع توقيف هؤلاء اصبح عدد الموقوفين وجاهيا 16 شخصاً، ويبقى ثلاثة موقوفين على ذمة التحقيق هم من التابعية السورية، سيتم استجوابهم بعد غد الجمعة. وكان القاضي صوّان طلب من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، التوسّع في التحقيقات الأولية مع هؤلاء الثلاثة قبل ان يستجوبهم هو عدليا.