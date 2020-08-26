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الاشتباه بعوارض كورونا... في احدى قصور العدل!

26
AUGUST
2020
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شهدت دوائر قصر عدل النبطية قبل ظهر اليوم حالا من التوتر والحذر بعدما أفيد عن الاشتباه بعوارض كورونا على أحد الموظفين في قلم دائرة التحقيق، واتخذت اجراءات سريعة لفحص المخالطين واقفال دوائر وأقلام المحاكم يومي الخميس والجمعة 27 و28 الحالي والعمل على تعقيم المبنى والقاعات والاقسام. كما تم التداول برسالة وجهتها الرئيسة الاولى لمحكمة استئناف النبطية الى الموظفين عبر تطبيق الواتس اب وفيها:
"إن الرئيسة الاولى لمحكمة استئناف النبطية،ونتيجة للمتابعة، توفرت لديها معلومات تفيد بإصابة أحد موظفي قلم دائرة التحقيق في النبطية السيد و.ا بفيروس كورونا، 
وبعد التشاور والتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، قررت الآتي:

أولا: تقفل كافة دوائر وأقلام ومحاكم قصر عدل النبطية يومي الخميس والجمعة 27 و28 من الجاري. على أن يحضر موظف واحد في كل قلم غدا الخميس 27 اب ، حيث سيعمل على تعقيم المبنى والقاعات والأقسام، مع الاشارة الى وجوب أن يكون الموظف الذي سيحضر إلى قلم التحقيق من غير المخالطين للموظف المصاب وعلى الا يداوم داخل قلم التحقيق.

ثانيا:الطلب من جميع المخالطين للموظف المذكور أعلاه إجراء الفحص المطلوب والالتزام بالحجر المنزلي وعدم الحضور مطلقا إلى قصر عدل النبطية في الفترة المقبلة.

ثالثا: تعمل الرئيسة الاولى مع وزارة الصحة العامة على تحديد موعد لإجراء فحص الكورونا، وعلى نفقة الأخيرة للمساعدين القضائيين، يبلغ من المعنيين عند تحديده.

ثالثا: يطلب من اي موظف يشعر باي عوارض ، ولو خفيفة وسطحية، عدم الحضور إلى العمل مطلقا والتزام الحجر المنزلي وإبلاغ رئيسه ليبرر غيابه.

رابعا:التشدد بإجراءات الوقاية سواء من القضاة والموظفين والمحامين والمراجعين.

ان الرئيسة الاولى، إذ تتمنى الشفاء العاجل للسيد و.ا، فإنها تطلب من الجميع التعامل مع المستجدات بجدية وحزم حتى نستطيع الخروج من تداعيات هذه الجائحة، حمى الله الجميع".

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