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أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، انّ الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2020 سجل ارتفاعاً وقدره 11,42% بالنسبة لشهر حزيران 2020.

كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 9,82 %

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 11,26 %

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 12,33 %

ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 11,72 %

ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 10,50 %

ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 13,69 %

وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2020 سجل ارتفاعا وقدره 112,39 في المئة بالنسبة لشهر تموز 2019. وأعلنت انه لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي: lb.gov.cas.www.