المكتب الإعلامي في مطرانيّة بيروت المارونيّة: المطرانيّة لا تجمع التبرعات عبر أي جمعيّة

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بيان صادر عن المكتب الإعلامي في مطرانيّة بيروت المارونيّة:



تعمد بعض الجمعيات منذ فترة إلى جمع التبرّعات من بعض الراغبين بمساعدة أبناء بيروت المنكوبين، في لبنان وفي دول الانتشار، مدعيةً أنّها تجمعها بالتعاون مع مطرانيّة بيروت المارونيّة.



لذا، يهمّ المكتب الإعلامي التأكيد أن المطرانيّة لا تجمع التبرعات عبر أي جمعيّة، وهي كانت منذ البداية وضعت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أرقام حسابات يمكن التبرّع من خلالها، كما أنه باستطاعة كلّ من يرغب بالمساعدة التوجّه الى دار المطرانيّة. فاقتضى التوضيح.