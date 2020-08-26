نقابة محرري الصحافة تتابع ملف الاضرار اللاحقة بالقطاع الاعلامي والصحافي

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عقدت اللجنة المكلفة من نقابة محرري الصحافة اللبنانية، متابعة ملف الاضرار اللاحقة بالقطاع الاعلامي والصحافي اجتماعاً اليوم برئاسة نائب النقيب نافذ قواص وعضوية الزميلين سكارليت حداد وواصف عواضة.

وحضر الاجتماع عدد من الصحافيين وممثلي المؤسسات الاعلامية، إضافة الى أمين سر مجلس النقابة جورج شاهين وأمين الصندوق علي يوسف وعضو مجلس النقابة حبيب شلوق.

وقد شرحت اللجنة طبيعة عملها لانجاز هذا الملف، ووزعت استمارة احصائيه، وتمنت على جميع الاعلاميين والصحافيين والمؤسسات الاعلامية والصحافية، تزويدها بتقارير وافية عن الاضرار في أقرب وقت.

وأكدت اللجنة انها ستتابع هذا الملف مع المؤسسات الصحافية العربية والدولية والمراجع اللبنانية والجهات المانحة، لتأمين الدعم اللازم والتعويض عن الاضرار اللاحقة بالقطاع الاعلامي والصحافي.

وحيث ان اللجنة تبلغت حتى الآن بعدد كبير من التقارير التي تلحظ الاضرار الشخصية والمؤسسات، ستوزع اللجنة الاستمارة السالفة الذكر على المعنيين، آملة تزويدها بالتقارير المطلوبة، أو الحضور الى مقر النقابة لانجازها.