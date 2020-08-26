الراعي من وسط بيروت: نرفض اي ارتهان لأي جهة وقوتنا في قول الحقيقة

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رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إثر تفقده كنيسة مار جرجس في وسط بيروت، ان "للبنان دورا في لقاء الحضارات وفي الاهتمام بحقوق الإنسان والسلام وهو يكون دولة قوية بجيشها وقانونها ودستورها، لذلك يجب ان يفرض سيادته من الداخل ومن الخارج ونحن ككنيسة وكبطريرك وكبطريركية لا نقول الا الحقيقة البيضاء لكرامتنا، نرفض اي ارتهان لأي جهة وقوتنا في قول الحقيقة لجميع الناس وليس لفئة من دون أخرى. فليجاوبونا من هذا المنطق، لماذا كلما نتحدث يقولون اننا نقصد حزب الله؟".



وأضاف الراعي "لقد تحدثنا عن القرارات والاستثناءات هل من احد لا يرى السلاح المتفلت لتضع الدولة حدا لذلك وتحافظ على امن المواطنين. نحن نخسر شبابنا فلتبسط الدولة سيادتها. انها الدويلات في قلب الدولة وليس دويلة في قلب الدولة. وليقم القضاء بعمله وليبق حرا فهو موجود وعليه التحقيق وتحميل المسؤوليات".