ينشطان في ترويج المخدّرات في منزلهما والملاهي الليلية... إليكم التفاصيل!

A + A -

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجّار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، وفي سياق التحقيقات التي قام بها عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، توافرت معلومات مؤكّدة عن قيام شخصين من أصحاب السوابق بترويج المخدرات في منزلهما، وفي الملاهي الليلية، وهما:

- ك. ع. (مواليد 1989، لبناني)

- ر. ب. (مواليد 1985، لبنانية)

نتيجةً للإستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تم تحديد مكان إقامتها في محلة الزلقا.

بتاريخ 16-8-2020، داهمت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية مكان إقامتهما، حيث تم توقيفهما، وضبطَت كمية من المخدرات، مقسّمة على الشكل التالي:

•/60،5/ غ. من مادة الكوكايين موضّبة ضمن علب بلاستيكية وأكياس صغيرة الحجم.

•/500/غ. من مادة حشيشة الكيف، موضّبة ضمن أكياس، ومعدّة للتّرويج.

• /34/غ. من زيت الحشيشة.

- /87/غ. من مادة كريستال "MDMA".

- /3،4/غ. من مادة الماريجوانا.

- /111/ حبة مخدّرة نوع xtc"".

- /44/ حنجور "كتامين".

- طوابع LSD"" عدد /2/.

- ميزان حسّاس. إضافةً إلى ضبط أكياس وعلب بلاستكية، تستعمل لتوضيب المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته".