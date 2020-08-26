الكورة رجاء وصلاة للبنان (الدكتور فريد البستاني)

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تستحق منطقة الكورة وأهلها، وخصوصاً أبناء بلدة كفتون الجريحة، أن يقف كلّ اللبنانيين احتراماً لشهدائها، الذين قدّموا دماءهم على مذبح الدفاع عن لبنان، بوجه اعتداء إرهابي آثم. أنذرتنا الكورة أنه قابل للتكرار، وانّ خلاياه النائمة تتربص بنا، فيما نحن نختلف على جنس الملائكة، ولولا شباب كفتون الذين يسهرون على نومنا لما استفقنا إلا وقد بنى الإرهابيون لأنفسهم معقلاً بل معاقل ستكلفنا الكثير من الدماء والمخاطر إذا تجذّرت.



التحية التي يستحقها أهل الكورة وبلدياتها وشبابها وفي الطليعة بلدة كفتون، تخطت كونها فدت لبنان ببذل الدم ودقت جرس الإنذار ولعبت دور الحارس على تخوم أمن اللبنانيين. فما قاله أهل الكورة وقادتها، وفي المقدمة الأصدقاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي، ورؤساء البلديات وأهالي الشهداء، يشعرنا بعظمة الموقف، وهم يرفضون كلّ إغراء للأمن الذاتي يُراد للبنانيين أن يقعوا في مخالبه وهم في لحظات الضعف، بينما علمتنا الكورة وكفتون كيف يكون الردّ على الجريمة بالتمسك بالدولة ومؤسساتها.



التحيّة مستحقة أيضاً للأجهزة الأمنية التي أثبتت في زمن التشكيك بقدرتها وأهليتها على القيام بالتحقيق في الجرائم المعقدة، أنها أهل للثقة وعلى قدر المسؤولية والمهمة، فخلال ساعات قليلة كانت قد نجحت بكشف الفاعلين وملاحقتهم وإلقاء القبض على أغلبهم، مستخدمة أحدث تقنيات

المتابعات الجرمية وخبرتها في ملاحقة الإرهابيين.

من واجب جميع اللبنانيين أن يقولوا للكورة ولكفتون وللقوى الأمنية، لستم وحدكم وأنّ عظيم فعلكم موضع تقدير وأنّ التضحيات موضع احترام وإجلال وإكبار، وأنّ المواقف بوليصة تأمين للبنان، وإذ نضمّ صوتنا إلى المنادين من أهالي المنطقة بتسريع التحقيقات وتفعيل الملاحقات، ونشر القوى الأمنية في المنطقة لينال أهلها الأمن الذي يستحقونه، نعزّي بالشهداء ونشدّ على أيدي أهاليهم في عظيم المصاب، وننتظر يوماً ليس بعيداً يُساق فيه القتلة إلى العقاب، وتنكشف فيه خيوط الشبكات الإرهابية التي تتربّص بنا.



ليس لنا من ملاذ إلا الدولة، ولا دولة قويّة بلا احتضان الشعب لها، والشعب الممزّق والذي لا يعرف كيف يواجه الصعاب موحداً، لن يقوى على التحديات، لذلك نصلي للكورة وأهلها صلاتنا لكل لبنان، ونراها رجاء الغد الذي نريد، شعب يسهر ويضحي، ويتمسك بدولته مهما كانت التضحيات ويقوى

بوطنيته على الإغراءات.

حمى الله الكورة، حمى الله لبنان.