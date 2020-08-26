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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 26 آب 2020

26
AUGUST
2020
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اللواء: اسرار

همس
حملت الساعات الماضية مؤشرات بالغة السلبية، تجاه إمكان إحداث خرق في إيجاد أرضية صلبة للمعالجات!


غمز
تدقق جهات أمنية محلية ودولية في حقيقة ما إذا كانت هناك محاولة لاغتيال شخصية سياسية أم لا؟ ومَنْ هي؟


لغز
تناهى إلى شخصية سياسية، كانت مرشحة لدور كبير، أن حزباً فاعلاً، لا يزال يدعم تياراً موالياً في الخيارات الحكومية، خلافاً للتسريبات.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردد أن حزباً معارضاً بدأ يجس نبض شخصيات مقربة منه شاركت في الحراك الشعبي، لمعرفة ما إذا كانت ترغب بالمشاركة في الانتخابات الفرعية.

يبحث عدد من المطارنة غير الموارنة سبل دعم مواقف البطريرك الراعي بعدما لاحظوا أن بطاركتهم تأخروا في مجاراة مواقف بكركي السيادية والوطنية.

أفيد أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال اتخذ موقفاً معادياً من وزيرة تقدمت باستقالتها قبل استقالة الحكومة وقطع العلاقة نهائياً معها.

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر على صلة بالاتصالات داخل فريق الغالبية النيابية حول تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة إن فرضية قيام نواب قوى 14 آذار بتسمية الدبلوماسي السابق نواف سلام تضع الغالبية أمام خيارات دقيقة لا تستطيع إلا مواجهتها موحّدة، وإنها لا تزال تسعى لتوافق على تأجيل الاستشارات بانتظار التوافق وإلا ستضطر لخيارات صعبة.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي فرنسي متابع لوضع المنطقة إن الحركة الأميركية التي يقودها وزير الخارجية مايك بومبيو تدور في مكان آخر غير البحث عن تسويات وتوافقات تخفف حدة التوتر، حيث يبدو الأميركي مقتنعاً بأن تزخيم التطبيع العربي الإسرائيلي هو الأولوية السياسية الأميركية وربما الورقة الرابحة انتخابياً.

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