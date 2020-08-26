«نغمة» صلاحيات رئيس الحكومة السني عادت لتطفو على السطح

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الديار: عادت «نغمة» صلاحيات رئيس الحكومة السني لتطفو على السطح مع تأخير رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية حتى تأمين التوافق على اسم الرئيس المكلف، فشددت دار الفتوى والرؤساء السابقون للحكومة على ضرورة تحديد عون لموعد الاستشارات وعدم القبض على صلاحيات مجلس النواب وتحجيم دور الرئاسة الثالثة. وتقول اوساط بعبدا لـ«الديار»، ان الدستور لم يلزم الرئيس بموعد للاستشارات وما يقوم به الرئيس دستوري وميثاقي وهمه الحفاظ على البلد وانتظام المؤسسة الثالثة عبر تأمين ظروف تشكيل حكومة جديدة سريعاً.

وأكدت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان الرئيس عون يريد اعطاء المجال للافرقاء السياسيين لتسهيل مهمة تشكيل حكومة، واليوم يحاول خلق جو من التوافق حول اسم رئيس الحكومة المقبل.