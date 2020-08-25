هذه هي نتائج فحوص كورونا لرحلات السبت والأحد والإثنين

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 22/8/2020 و23/8/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 24/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني (8) حالات ايجابية.



وجاءت نتائج الدفعة الأخيرة من فحوصات 22 الجاري كالآتي:

رحلة رأس الخيمة: شركة SG رقم 9017 (أربع حالات إيجابية)

رحلة إسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 151 (كلها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (كلها سلبية)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (كلها سلبية)



وجاءت نتائج فحوص 23 الجاري كالآتي:

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (كلها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (كلها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)

رحلة دبي: الشركة القطرية رقم 953 (كلها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

رحلة أضنا: شركة WLB رقم 4404 (كلها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (كلها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (كلها سلبية)

رحلة عمان: شركة R5 رقم 203 (كلها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (كلها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (كلها سلبية)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (كلها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)

رحلة برلين: شركة WLB رقم 5510 (كلها سلبية)

وجاءت نتائج فحوص 24 الجاري كالآني:

رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (كلها سلبية)

رحلة ستوكهولم: شركة W7 رقم 5504 (كلها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)

رحلة باريس: شركة TO رقم 3980 (كلها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (كلها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (كلها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (كلها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (كلها سلبية)

رحلة حلب: شركة 6Q رقم 215 (كلها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (كلها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)