تمارين تدريبية عسكرية للجيش

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 26 / 8 / 2020 ولغاية 28 / 8 / 2020 ضمنا ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة الشواكير - المنشآت، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.



كذلك ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 4 / 8 /2020 ولغاية 4 / 9 /2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات.



وستقوم وحدة من الجيش ايضا ، اعتبارا من 22/ 7/ 2020 ولغاية 30 /9/ 2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 من كلّ يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق بشري، جرد الضنية والقرنة السوداء - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.