ابنة النائب تعرضت للخطف... وهذه هي التفاصيل

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تعرضت ابنة احد النواب في محافظة الشمال لعملية خطف من قبل احد الاشخاص المحيطين بالنائب والذين يعملون معه.



وبحسب "شبكة طرابلس الاخبارية" تمت عملية الخطف بعد قيام الخاطف باصطحاب الفتاة القاصر (16 عاما) الى السكن الصيفي الخاص بالنائب ما استدعى قيام موكب النائب بملاحقته ما ادى لحصول اشتباك مسلح بين الموكب وشبان.



وتطور الاشتباك الى احتراق احدى سيارات الموكب عبر طريق فرعي من دون وقوع اصابات بشرية.

ولا تزال الاتصالات جارية لاعادة الفتاة الى منزلها.