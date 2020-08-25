أخر مستجدات الكورونا في مستشفى صيدا الحكومي!

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اعلن رئيس مجلس ادارة مدير عام مستشفى صيدا الحكومي الدكتور احمد الصمدي في بيان اليوم، عن "تسجيل 5 حالات شفاء سريري من فيروس كورونا لمصابين ادخلوا الى المستشفى في وقت سابق".

وقال: "هؤلاء سيمضون فترة حجر منزلي او في مراكز حجر لمتابعة حالاتهم الصحية من قبل مركز الترصد الوبائي والبلديات كل ضمن نطاقه بما يتعلق باللبنانيين، او من قبل الأونروا بالنسبة للفلسطينيين".

ولفت الصمدي الى ان "المستشفى يستقبل حاليا 12 حالة اصابة ب"كوفيد 19 " من بينهم 4 في العناية الفائقة و8 في الطابق المخصص لمرضى كورونا، وان المصابين يتم تحويلهم عادة من قبل المستشفيات الموجودة في صيدا والجوار او من قبل الصليب ألأحمر اللبناني. وبمتابعة وتنسيق مع وزارة الصحة ومركز الـ" Call Center " التابع لها".

واشار الى ان المستشفى يسعى ويعمل على "تعزيز جهوزيته التقنية واللوجستية من خلال الحصول على المزيد من التجهيزات ومن مستلزمات فحوصات الـ PCR".

واعلن ان "مستشفى صيدا الحكومي الجامعي تلقى مؤخرا مساعدات طبية من ضمن الهبة السعودية عبر مركز الملك سلمان وهي عبارة عن كمية من الأمصال، كما كان المستشفى تلقى مساعدة طبية ولوجستية من جمهورية كازاخستان التي قدمت كمية من الأدوية واوفدت فريقا طبيا عسكريا متخصصا في مجال الجراحة والتخدير لتقديم المساعدة في هذا المجال".