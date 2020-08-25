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مجزرة المرفأ.. انتهاء مطابقة فحوص "DNA"

25
AUGUST
2020
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"الحاقاً لبلاغاتنا السابقة حول تشكيل فريق عمل من ضباط ورتباء قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية بغية توثيق عملية التعرّف على الجثث المجهولة والمفقودين جرّاء انفجار مرفأ بيروت والطلب من ذويهم (والد، والدة، ابن، ابنة) حصراً، الحضور لإجراء فحوصات الـ "DNA"، جرى اخذ عينات من /38/ شخصاً من ذوي الضحايا المفقودين لمقارنتها، وتمّ التثبّت والتعرّف إلى /33/ شهيداً، وقد عثر على شخصين أحياء ليس لهما علاقة بمفقودي الانفجار، و/3/ أشخاص من الجنسية اللبنانية لا يزالون مفقودين، وأعمال البحث لا زالت مستمرّة في مكان الانفجار ومحيطه من قبل الأجهزة المعنية.

مع العلم أنه لم يعد هناك أشلاء لدى قوى الأمن من أجل مقارنتها من قبل قسم المباحث العلمية.

في هذا الإطار، تذكّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين والأجانب المقيمين وغير المقيمين على الأراضي اللبنانية من مختلف الجنسيات ذوي المفقودين جرّاء انفجار بيروت بالرقم 426688-01 (00961) الذي وضعته بتصرّفهم لتلقّي أسئلتهم ومساعدتهم في تسهيل عملية أخذ العيّنات، وتطلب من الذين لم يتقدموا بعد بالإبلاغ عن فقدانهم أي شخص، عدم التردد بالاتصال على الرقم المذكور لتقديم المساعدة اللازمة لهم.

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