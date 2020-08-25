جمعية راهبات القديسة تريزيا: تأسف الجمعية للاخبار الغير صحيحة المتداولة في الاعلام..

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صدر عن جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات بيان بشأن إقفال ثانوية راهبات القديسة تريزيا – فرن الشباك، وتاجير مبنى المدرسة:

خلافا "لما اشيع من أخبار مغرضة ومفبركة في وسائل الاعلام و تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول صفقة غامضة ومشبوهة لتأجير مدرسة راهبات القديسة تريزيا – فرن الشباك، نبدي ما يأتي:

1. تأسف الجمعية للاخبار الغير صحيحة المتداولة في الاعلام، وتلوم وسائل الاعلام على تبنيها ونشرها وتغطيتها لأخبار ومقالات دون التأكد من صحتها، خاصة وأن هذه المقالات مبنية على معلومات خاطئة ومغلوطة، وتضمنت اهانات وشتم وتحقير لمراجع دينية مسيحية.

2. ترفض الجمعية، وتستهجن حملة الاهانات والشتائم والتحقير في وسائل الاعلام، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي طالت المراجع والمواقع الدينية المسيحية، البطريركية المارونية، مطرانية بيروت للموارنة، جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات، وبخاصة شخص ومركز الرئيسة العامة، والراهبات.

3. إن ثانوية راهبات القديسة تريزيا – فرن الشباك، ومنذ عدة سنوات، تعاني من تعثر مالي ناتج عن انخفاض في عدد الطلاب، شأنها شأن معظم مدارس لبنان الكاثوليكية، مما أدى إلى تراكم الخسائر سنة بعد سنة. لم توفر الجمعية أية وسيلة لمحاولة انقاذ المدرسة، واستمرار رسالتها، فقامت بدعمها وتمويلها ماديا" من الصندوق العام للجمعية، وقامت باستقدام رخصة نصف مجانية لمساعدة الاهالي والطلاب، واستقطاب عدد أكبر من الطلاب، وعمدت الى اقفال القسم الثانوي، وتواصلت مع قدامى المدرسة، ومع العديد من الفعاليات الرسمية للمساعدة، ثم قامت بمباحثات ومفاوضات تعاون مع مدارس كاثوليكية في المنطقة من أجل زيادة عدد الطلاب....

4. إن عدد الطلاب في المدرسة هو اقل بكثير مما يشاع بحيث ان العدد الحالي هو 111 طالبا

5. خلافا" لما يتم التداول به، لم تتلق الجمعية اية مساعدة من اي جهة رسمية او خاصة، بالرغم من الجهود التاي بذلتها في هذا السياق

6. إن تراكم الخسائر والضائقة المالية راكمت ديون كبيرة على المدرسة، ابرزها مستحقات ورواتب للاساتذة والموظفين فكانت الجمعية مجبرة لاتخاذ القرار باقفال المدرسة، وتأجير المبنى فقط لفترة قصيرة الامد، من أجل تسديد هذه المستحقات المتراكمة للاساتذة والموظفين.

7. أيضا"، وخلافا" لما يشاع، فقد تضمن عقد إيجار المبنى، الشروط الاساسية التالية :

o إخراج الكنيسة من عقد الايجار المذكور، وإبقاءها مفتوحة... لاستقبال المؤمنين والابقاء على حضور الراهبات في المدرسة من خلال الكنيسة،

o الابقاء على حرية العمل الرعوي في الكنيسة من قبل راهبات الجمعية

o إن تكون الجهة المستأجرة ( Lycée Promis ) مدرسة علمانية مع غياب اية مظاهر دينية في مناهجها او داخل حرم المبنى المستأجر.

8. إن جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات، تحتفظ بكامل حقوقها القانونية تجاه المعلومات الخاطئة والمغلوطة في التصاريح التي بثت في الاعلام، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاه الاشخاص الذين أدلوا بها.

9. أيضا" إن جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات، تحتفظ بكامل حقوقها القانونية تجاه الاشخاص الذين شتموها وحقروا بالرموز والمقامات الدينية فيما خص هذا الموضوع، في الاعلام، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى سبيل الدلالة لا الحصر، السادة (طلال الدويهي، جوزيف ابو فاضل، بشير أبو عاصي، الفرد بارود، جاد دعيبس، إيلي لطوف.....) وغيرهم ممن اسماؤهم ومقالاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

10. إن جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيات، تشكر اسرة الهيئة التعليمية والجهاز الاداري للمدرسة، على وقوفهم الى جانبها، وتفهمهم لظروفها المادية، وصبرهم على عدم حصولهم على رواتبهم لعدة أشهر، وايضا" على تقبلهم قرار الاقفال، وانهاء العلاقة التعاقدية باتفاق ورضى، كما وتشكر القيمين على الرهبنة، والأصدقاء والمحبين الذين وقفوا الى جانبها في هذه الظروف.

11. كما وتصلي الجمعية وتطلب من الرب أن يبارك وطننا الحبيب بشفاعة سيدة لبنان والقديسة تريز الطفل يسوع من أجل أن يزيح هذه المحن عن شعبنا وننعم بالخير والسلام.