توقيفات جديدة في قضية مجزرة مرفأ بيروت!

A + A -

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، استجوب ثلاثة موظفين في المرفأ هم: مصطفى فرشوخ، ميشال نحول ووجدي قرقفي. واصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، ليصبح عدد الموقوفين بمذكرات قضائية 12 شخصا.

وكان صوان استجوب أمس المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، في حضور وكيله المحامي جورج روفايل، والمدعى عليه يوسف شبلي متعهد أعمال التلحيم التي حصلت في العنبر رقم 12 قبل ساعات من الإنفجار، والموظف في المرفأ مخائيل المر في حضور وكيلي الدفاع عنهما، وأصدر مذكرات توقيف في حقهم. كما حضر المحامي يوسف لحود ممثلا نقابة المحامين في بيروت التي اتخذت صفة الإدعاء الشخصي نيابة عن كل أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين من جراء الانفجار.