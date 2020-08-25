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رئيس الجمهورية مستقبلاً وزير الخارجية القطري: لبنان يرحب بأي مساعدة يمكن ان تقدمها قطر في مجال اعادة اعمار الاحياء المنكوبة

25
AUGUST
2020
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الوزير القطري كشف عن وجود خطة قصيرة المدى لمعالجة الاضرار الفورية واخرى طويلة الأمد واكد ان بلاده ستسهم في إعادة اعمار المدارس الحكومية واعادة تأهيل بعض المستشفيات المتضررة
 
اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امتنان لبنان لوقوف دولة قطر الى جانبه في المحنة التي اصابته بعد الانفجار في مرفأ بيروت، مشيراً الى ان هذا الموقف ليس بغريب عن دولة قطر واميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي اكد في كل المناسبات انه مع لبنان وشعبه في كل الظروف، وآخرها مشاركته شخصياً في المؤتمر الدولي الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وخصص لدعم بيروت والشعب اللبناني.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على رأس وفد، نقل الى رئيس الجمهورية تعازي امير قطر بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، معرباً عن وقوف قطر الى جانب لبنان وتضامنها مع شعبه في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها. واشار الوزير القطري الى ان العلاقات بين الشعبين القطري واللبناني هي علاقات اخوّة، وطبيعي ان يقف الشعب القطري الى جانب لبنان، لافتاً الى ان زيارته تدل على اهمية ما يربط بين البلدين الشقيقين.
واكد ان قطر سوف تساعد لبنان على تجاوز هذه المحنة، وتساهم في رفع الاضرار وتلبية الحاجات الملحة للعائلات المتضررة في ضوء الخطة الموضوعة لدعم لبنان وشعبه. وكشف عن وجود خطة قصيرة المدى لمعالجة الاضرار الفورية، واخرى طويلة الامد.
ورد الرئيس عون شاكراً دولة قطر اميراً وحكومة وشعباً على ارسالها مساعدات فورية عبر جسر جوي تضمّن فريق بحث وانقاذ. كما اعرب عن تقديره لمنح قطر المواطنين اللبنانيين المقيمين فيها والموجودين حالياً في لبنان، الاولوية في موافقة الدخول الاستثنائية الى قطر. وعرض الرئيس عون للاضرار التي لحقت بمرفأ بيروت، الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني، وبالمباني السكنية والمكاتب، ناهيك عن المباني الاثرية التي تعرضت للدمار، مرحّباً بأي مساعدة يمكن ان تقدمها قطر في مجال اعادة اعمار الاحياء المنكوبة.
وحضر اللقاء عن الجانب القطري السادة: رئيس جهاز أمن الدولة عبد الله محمد الخليفي، وسفير دولة قطر في لبنان السفير محمد بن حسن جابر الجابر، ومدير مكتب وزير الخارجية سعد بن علي الخرجي، والسيدان حمد الكبيسي وعبدالله السليطي.
وعن الجانب اللبناني حضر كل من: الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمستشارون السادة: العميد بولس مطر، ورفيق شلالا، والمهندس أنطوان سعيد، والمهندس إبراهيم برباري.
وبعد اللقاء، تحدث الوزير القطري الى الصحافيين فقال:
تأتي زيارتنا اليوم ولبنان الشقيق يمر في وضع حرج. اتيت لنقل تعازي امير دولة قطر والشعب القطري الى اسر ضحايا هذا الانفجار وهذا الحدث الجلل الذي هزنا جميعا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين والمتضررين، فترجع الأمور باذن الله الى طبيعتها. ونؤكد على تضامن دولة قطر حكومة وشعبا مع الشعب اللبناني الشقيق.
ما حل في بيروت هزنا في الأعماق، وخصوصاً إزاء الخسائر البشرية وخسائر الأرواح والآثار الإنسانية والاقتصادية التي سببها هذا الانفجار، وسط أزمات مختلفة قبله. وموقف دولة قطر ثابت تجاه التضامن مع الشعب اللبناني، ولذلك سعت لأن تكون من اول الحاضرين الى لبنان لدعم الجهود للخروج من هذه الازمة، بارسال فرق الإنقاذ والمستشفيات الميدانية والمساعدات التي يمكن ان تسهم في التخفيف عن الشعب اللبناني الشقيق.
وأضاف : توجيهات سمو الأمير واضحة بدراسة المشاريع المتضررة جراء هذا الانفجار. نحن على وشك الانتهاء من دراسة إعادة اعمار المدارس الحكومية بالشراكة مع اليونيسيف، وباعادة تأهيل بعض المستشفيات المتضررة.
طبعا كانت هناك خطة من قبل دولة قطر قبل هذا الحدث للنظر في إمكانية مساعدة اشقائنا الشعب اللبناني لتجاوز الازمة الاقتصادية. ولدينا تصورات سيتم بحثها مع الحكومة اللبنانية. لا شك بأن هناك حاجة للاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان حتى تُدعم مسيرة الإصلاح، ونتطلع إلى كافة القوى السياسية والاجتماعية في لبنان لتجعل مصلحة الشعب اللبناني في صميم هذه الإصلاحات، كي تكون نابعة من احتياجات الشعب اللبناني بعيدا عن أي ضغوط خارجية.
انا سعيد لوجودي اليوم في لبنان بين أصدقائنا اللبنانيين ونتطلع الى اللقاءات التي ستتلو لقاء فخامة الرئيس عون لبحث سبل التعاون بين بلدينا.
سئل: هل هناك وديعة قطرية كما يقال؟
أجاب: ليس هناك أي تصريح رسمي من دولة قطر بأن هناك وديعة للبنان. كانت هناك محادثات بشأن كيفية دعم لبنان للخروج من الازمة الاقتصادية، ومن المؤكد ان هذا الدعم يتطلب تعاونا من جميع الأطراف في مجال التشريعات اللازمة له، ونحن ما زلنا في اطار المحادثات. لكن الانفجار الذي حصل، عطل هذه المحادثات، ونتطلع الى استئنافها من جديد فور حلول الاستقرار.
سئل: ما نوع المساعدات التي ستقدمونها للبنان؟
أجاب: البرنامج غير محدد حتى الآن بتفاصيله، ولكن دولة قطر في اطار برامجها الاقتصادية تسعى دائما لكي يكون هناك مشاريع استثمارية تدعم الاقتصاد وخصوصا في المجالات التي يتطلبها الاقتصاد اللبناني  وتعود بالنفع على الشعبين، ومن المهم ان تمس الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني.
سئل: هل قطر في وارد لعب دور في حل الازمة السياسية في لبنان؟ 
أجاب: نحن نتمنى ان تحل الازمة السياسية بين الأطراف اللبنانية، ودولة قطر ستدعم أي جهود تجاه الوحدة الوطنية. وكما ذكرت سابقا اننا نتمنى من اشقائنا في لبنان والأحزاب السياسية المختلفة ان يضعوا مصلحة الشعب اللبناني في صميم التفاهمات وان تكون بعيدة عن كافة الضغوط الخارجية.
 
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