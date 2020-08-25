الرئيس عون عرض مع ممثله الشخصي في الفرنكوفونية ووفد من المنظمة مشروع "فرنكوفونية الغد" والزيارة المرتقبة للامينة العامة الى لبنان

A + A -

استقبل رئيس الجمهورية العماد عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ممثله الشخصي لدى المنظمة الدولية الفرنكوفونية البروفسور جرجورة حردان، والبروفسور كارل عقيقي رئيس قسم الآداب الفرنسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، والآنسة فاليري زغيب سفيرة مشروع "فرنكوفونية الغد" في لبنان للمنظمة الدولية الفرنكوفونية.

وجرى عرض خلاصة المشروع ونتائجه ومطالب الشباب الناطقين باللغة الفرنسية، كما تطرق البحث إلى زيارة الأمينة العامّة للمنظمة في أوائل شهر أيلول المقبل لدعم لبنان والإعلان عن "مشروع الفرنكوفونية المستعجل لدعم الأساتذة والتلاميذ والطلاب في تعليم وتعلّم اللغة الفرنسية بالوسائل الرقميّة".