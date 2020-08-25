وزير الخارجية القطرية من بعبدا: لدينا تصوّر للإنقاذ الإقتصادي للبنان

A + A -

أكد وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على تضامن دولة قطر حكومة وشعباً مع لبنان وموقف قطر ثابت تجاه الشعب اللبناني الشقيق.



وقال وزير الخارجية القطري بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا: "لدينا تصوّر للإنقاذ الإقتصادي للبنان ولكن هناك حاجة للاستقرار وندعو الأطراف السياسية لوضع مصلحة الشعب اللبناني فوق كلّ الإعتبارات".



وردا على سؤال حول الوديعة القطرية، اجاب: "كان هناك مباحثات في كيفية دعم لبنان للخروج من ازمته الاقتصادية وما زلنا في هذه المباحثات الا ان الانفجار عطلها لكننا نتطلع أن تعود من جديد فور الاستقرار".