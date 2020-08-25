بالصور - مستند يؤكد صحة مضمون بيان المكتب التربوي في التيار

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عطفاً على بيان المكتب التربوي في التيار الوطني الحر بالأمس، ظهر اليوم مستند جديد يؤكد صحة مضمون البيان.

يتبيّن من المستندات التالية أن الوزير طارق المجذوب، ولتعبئة فراغات الأرقام التسلسلية العشر التي حجزها دون وجه قانوني لمَلئها بقرارات مخالفة لاحقاً، أصدر قراراً بإعادة معلّمة إلى مركز عملها، في حين أنها، أي المعلمة نفسها، كانت قد أنهت خدماتها وتقاعدت منذ ٢٥ أيار الماضي.



اللافت في القرار الذي يدين الوزير المجذوب هو التشابه الكامل بين هذا القرار وقرار إقالة مديرة المركز التربوي ندى عويجان، إذ أنهما يحملان نفس تاريخ الإصدار، أي ١٠ آب، ونفس تاريخ النشر، أي ٢٤ آب، ما يوحي بشكل كبير أن الوزير وبعد حجزه للأرقام التسلسلية، يقوم بتعبئتها كيفما اتفق لتغطية فعلته؛ فإن كان يعلم أن المعلمة تقاعدت وأصدر القرار رغماً عن ذلك فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم. في كلّ الحالات، فهو إما مزوّر وإما فاشل.