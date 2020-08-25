درغام وطرابلسي: لاعادة النظر بقرار إقالة عويجان ولاقرار قانوني الدولار الطلابي ودعم المدارس

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أعرب عضوا تكتل "لبنان القوي" النائبان أسعد درغام وادكار طرابلسي في بيان مشترك "عن "أسفهمها لما آلت اليه الاحوال بين وزير التربية ورئيسة المركز التربوي للبحوث الدكتورة ندى عويجان والذي لم يكن يستدعي قرارا بهذا الحجم بعد استقالة الحكومة. ودعا النائبان درغام وطرابلسي الى إعادة النظر بالقرار خاصة واننا على ابواب انطلاق العام الدراسي الذي يحتاج لتكاتف الجميع في هذه الظروف الاستثنائية".

وفي سياق متصل تطرق درغام وطرابلسي لاقتراح قانون "الدولار الطلابي"، وشددا على "ضرورة الاسراع في إقرار القانون في مجلس النواب، وإسراع الحكومة في إيجاد حل للطلاب اللبنانيين في الخارج عبر الزام مصرف لبنان بصرف عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515ل.ل، لأن الوقت يداهمنا والجامعات بدأت تستقبل طلابها".

وفي ختام البيان تساءل درغام وطرابلسي عن "مصير مشروع مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة (350 مليار ليرة لدعم الاقساط في المدارس الخاصة، و150 مليار ليرة للمدارس الرسمية)، مطالبين بضرورة ادراجه على جدول أعمال اول جلسة تشريعية، خصوصا وانه سبق للجنة التربية النيابية ان ناقشته واقرته في اجتماعها الاخير قبل تفجير المرفأ".