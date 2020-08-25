الوكيل القانوني لباسيل: دعوى أمام المحكمة الابتدائية في بيروت بحق ديما صادق لبثها اشاعات واخبار كاذبة مقصودة

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‎صدر عن الوكيل القانوني للنائب جبران باسيل البيان التالي:



‎بتاريخ ٨/٢٥/ ٢٠٢٠ تقدمت بوكالتي عن النائب باسيل بإستحضار دعوى أمام المحكمة الابتدائية في بيروت بحق السيدة ديما صادق سجلت تحت رقم ٤٢٢ /٢٠٢٠ لمطالبتها بالعطل والضرر المحدد بصورة مؤقتة بمبلغ مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، لبثها اشاعات واخبار كاذبة مقصودة بهدف ايهام الرأي العام عن وجود مسؤولية ودور مزعومين للنائب باسيل في انفجار المرفأ، وتعمد حرف مسار التحقيقات القضائية وتضليل الرأي العام عبر نشر معلومات كاذبة عن مضمون التحقيقات القضائية في حين انها تحوز على مستندات تثبت كذب مزاعمها مما يلحق بالموكل ضرراً جسيماً عبر الزج باسمه في جريمة شكلت كارثة وطنية كبرى، واستثمار هذه الاخبار الكاذبة في الكيدية السياسية بصورة مبرمجة تشكل بروباغندا اعلامية للتضليل والنيل من سمعة الموكل والحزب الذي يترأسه وما يمثله على الصعيدين السياسي والشعبي.

استحضار ديما صادق