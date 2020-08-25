الآن، وقد بلغت قيمة جائزة EuroMillions الكبرى 217 مليار ل.ل.، أصبح في إمكانك شراء تذكرة من لبنان

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يقدم سحب Euromillions هذا الأسبوع جائزة كبرى مدهشة بقيمة 217 مليار ليرة لبنانية (122 مليون يورو). هذه الجائزة الكبرى ليست الأضخم في أوروبا وحسب، بل وهي الأكبر في العالم أجمع؛ فضلًا عن أن فرصة الفوز بجائزة Euromillions الكبرى هي أكثر ترجيحًا، مقارنةً بألعاب اليانصيب الأميركية.

التذاكر ترتفع مبيعًا في كل أنحاء أوروبا، فيما لم تكن متوافرة حتى الآن على الصعيد المحلّي. ولكن، صار في إمكانك أن تشارك في EuroMillions من لبنان أيضًا. ويمكنك أن تدخل السحب المقبل من خلال شراء تذاكر Euromillions الرسمية عبر الإنترنت، من خلال موقع Thelotter.com، وهو الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب.

"نعتزُّ بتقديم خدماتنا للاعبين من لبنان"، يقول الناطق الرسمي باسم الشركة، أدريان كورمانز. "هكذا يعمل الموقع: يقوم وكلاء Thelotter المحليون في إسبانيا بشراء تذاكر بالنيابة عنك. في المقابل، يضيف الموقع رسومًا على العملية بينما تحصل أنت على نسخٍ عن تذاكرك قبل السحب. وعندما تفوز بإحدى الجوائز، تحصل على المبلغ كاملًا، إذ لا يتم حسم أي عمولة من التذاكر الرابحة".

اللعب على الجائزة الكبرى من EuroMillions البالغة قيمتها 122 مليون يورو والفوز بها ربما، هو أمر سهل جدًّا، يتحقق بكبسة زر. سجل دخولك إلى Thelotter.com، واختر EuroMillions من بين أكثر من 50 لعبة يانصيب متوافرة من كل أنحاء العالم على الموقع. كل ما يتوجب عليك فعله، هو انتقاء 5 أرقام أساسية (ضمن نطاق تخميني يراوح بين 1 و50)، فضلًا عن رقمَين إضافيين، هما Lucky Stars (ضمن نطاق تخميني من 1 إلى 12). طابق كل الأرقام الرابحة في السحب، تفُزْ بجائزة EuroMillions الكبرى.

عندما تنتهي من تعبئة شبكاتك، سيشتري Thelotter.com تذاكر يانصيب EuroMillions بالنيابة عنك ويحفظها بأمان حتى موعد السحب المقبل. إذا حالفك الحظ وكانت تذكرتك رابحة، سيحوّل Thelotter.com المبلغ من دون حسم أي عمولة! ما يعني أن الجائزة الكبرى ستكون لك من دون أي نقصان! حتى وإن أصبت جزءًا من الأرقام الرابحة، يمكنك أيضًا أن تفوز بإحدى جوائز EuroMillions الثانوية البالغ عددها 12 جائزة.

هذا النظام يعمل بنجاح، والرابحون هم خير دليل إلى ذلك، إذ فاق عددهم 5.5 مليون رابح من كل أنحاء العالم، بعد فوزهم بأكثر من 100 مليون دولار أميركي في جوائز اليانصيب. من أهم الفائزين عبر Thelotter، امرأة من باناما وقد ربحت جائزة كبرى بـ30 مليون دولار أميركي في Florida Lotto عام 2017؛ وكذلك رجل من بغداد فاز بـ6.4 مليون دولار أميركي في جائزة Oregan Megabucks الكبرى، في آب 2015.

صحيح ٌأن ما من شيء سيضمن لك الفوز بالجائزة الكبرى المذهلة من EuroMillions في السحب المقبل، لكن ثمة أمرًا واحدًا مؤكد. إذا لن تشارك في اللعبة، لن تفوز. فبفضل المشاركة السهلة والمريحة والآمنة في ألعاب اليانصيب عبر Thelotter، أصبح الفوز بجائزة EuroMillions الكبرى أمراً لا تفصلك عنه سوى بضع نقرات.

للمزيد من المعلومات عن طريقة المشاركة بيانصيب EuroMillions عبر الإنترنت، تفضل بزيارة موقع Thelotter.com.