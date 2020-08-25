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‎الى نجاشي هذا الزمان (‎الصحافي مصطفى ابو عيد)

25
AUGUST
2020
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‎يا من جمعت الاديان في بيت واحد، يا من جمعت العقائد في ساحة واحدة!! يا من يصرخ اليه الزمن فتلبيه، ومن يصرخ اليك الضوء فيرى بعينيك!! 

‎من انت؟؟


‎كيف جمعت الأضداد في سلة واحدة؟ فإن تحدثنا عن اخصامك، فلكل حساباته، عقيدته ومشروعه، كلهم يختلفون، ولكن يجمعهم بغضك في كفرهم...
‎وان تحدثنا عن احبائك، فكلهم حسب دينه ومعتقده ولكن، يجمعهم ايمانهم بربٍّ واحد في كل مكان، وقائد واحد على الارض...
‎ان ايمان شعبك بك، انتجه نضال عمره ٣٠ عاما، فرأى الصدق في اعمالك، الايمان في قلبك، والسكينة في لبنانك...


‎فما قصة النجاشي بك؟


‎في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم، اتخذ المسلمون ارض الحبشة ملجأ لهم بعد توصية النبي عليه الصلاة والسلام، لان فيها ملكا من اهل الكتاب، لا يُظلم عنده احد... وكان النجاشي، هو الملك الذي حمى المسلمين من كفار قريش، وخطّى صليبه امامهم قائلا، ما بين ديننا ودينكم سوى هذا الخط، والله يا عَمر (عمر بن العاص قبل اسلامه) ما اسلمكم اياهم حتى لو اعطيتموني جبلا من ذهب... امضي يا جعفر بن ابي طالب ومن معك، فمن مسّكم غرم، من مسّكم غرِم، من مسّكم غرِم...


‎ فيا فخامة الرئيس، انك المسيحي المؤمن الذي نلجأ اليه بعد رب العرش، لتحمي لبناننا، فنحن كمسلمين مؤمنين، ومسيحيين مؤمنين، نرى فيك المخلّص على الارض، ونعلم ونثق ان اباليس الارض ما اجتمعت الا لتفريق شأننا، ونثق، انك الاقوى وانك ستنتصر، كما نثق انك الامين على شعبك ومن مشي معك ومهما رموا من اشاعاتهم بحقك، فإن الخلاص هو ما سنراه معك وبعدك، وتأكد اننا نشكر الخالق الرحمن، اننا خُلقنا في زمن ميشال عون!!

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