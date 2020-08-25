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"التيار": نريد حكومة منتجة من رئيسها الى كل وزرائها ولا احد يستطيع ان يضع «فيتو» علينا

25
AUGUST
2020
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الجمهورية: اكدت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ»الجمهورية» انّ التيار ليس عقبة امام تشكيل الحكومة، وهو يقدّم التسهيلات الى أقصى الحدود للاسراع في تشكيلها».

 

وعمّا يقال انّ التيار ورئيسه يرفضان عودة الحريري، لم تنف المصادر سقوط أسهم الحريري لدى التيار، الّا انها قالت: تكتل لبنان القوي لم يبحث في اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة، لا في إسم الحريري ولا غيره، وهذا الامر لم يُبحث بعد والموقف النهائي سيتحدد في وقت لاحق.

 

وعمّا يتردد عن انّ الحريري يرفض عودة باسيل الى الحكومة، قالت المصادر: موقفنا ثابت ومعروف، نريد حكومة منتجة من رئيسها الى كل وزرائها، ولا احد يستطيع ان يضع «فيتو» علينا.

 

أضافت المصادر: بمعزل عن اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة، ففي الاساس يجب الاستفادة من كل التجارب السابقة، وبالتأكيد انّ التيار ليس في وارد تكرار التجارب السابقة والسباق بين المنتج والمعطّل، فاسم رئيس الحكومة الجديد لا يشكّل نقطة النقاش الاساسية في هذه المرحلة، ولن نخوض بالاسماء، كما لم نطرح أي اسماء، مع تأكيد التيار على رئيس حكومة منتج، والاولوية حالياً هي للنقاش في شكل الحكومة ومهماتها، إذ إنه لا بد من حد أدنى من التفاهمات.

 

ويأتي في سياق هذه المواقف ما صدر عن مكتب باسيل امس، الذي أعلن «انّ النائب باسيل لم يطرح اي اسم إطلاقاً لرئاسة الحكومة، وجلّ ما يهمّه هو قيام حكومة منتجة، فاعلة وإصلاحية ‏برئيسها ووزرائها، تلتزم بتنفيذ برنامج إصلاحات مفصّل بنوداً ومحدّد زمنيّاً. وعلى هذا الاساس يقرّر التيار الوطني الحرّ اذا كان سيشارك او لا يشارك في الحكومة او يمنحها الثقة، مع التأكيد مسبقاً على عدم رغبة التيار بالمشاركة في أي حكومة إلّا من باب الإسهام في تحمّل مسؤولية الانقاذ الوطني في حال وجود الارادة السياسية الاصلاحية الواضحة عند الحكومة العتيدة. وموقفه هذا معلن، وقد أبلغه الى من تَشاور معه من مرجعيات لبنانية ودولية».

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