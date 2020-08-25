عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 آب 2020

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الأخبار: حرب ابن زايد على فلسطين

مشاورات التكليف: فرنسا تسمّي الحريري!



نتنياهو يُحدِّد وجهة التوظيف بعد تفجير المرفأ: مخازن حزب الله وصواريخه





الديار: رغم الكارثة ... الظروف غير مُتوافرة لتأليف الحكومة بسبب صراع بين العهد والمعارضة

الثنائي الشيعي اختار الحريري كممثل للسنّة .. و«الاشتراكي والقوات» لن يُقدّما هديّة لعون

الرئيس ماكرون لن يتدخل.. والأطراف كلّها تلعب لعبة الجسور المنسوفة



نداء الوطن: جنبلاط في بيت الوسط "منعاً للاصطياد بالماء العكر"... والقوات لن تعوّم "الثنائية"

عون ينتقل إلى الخطة "ب": استشارات "مشرذمة" تقصي الحريري

اللواء: تحذير إسلامي وطني من تكرار تجارب أزمات السبعينيات الحكومية

تمرّد تجاري على الإقفال بدءاً من الغد.. وحملة عونية شعواء على وزير التربية



البناء: القوى الأمنيّة تكشف خيوط الخليّة الإرهابيّة لجريمة الكورة وتداهم في عكار والبدّاوي

الاستشارات الاثنين تم الاتفاق على التسمية أم لم يتمّ... وجنبلاط يسوّق نواف سلام حريرياً / الغالبيّة ستسمّي دياب إذا قرّر الحريري تسمية سلام... وخلط أوراق فرنسيّ أميركيّ سعوديّ



الجمهورية: الحكومة: خيبة فرنسية .. ومآخذ أميركية

the daily star: Lebanon records 457 COVID-19 cases, 3 deaths



?l'orient le jour: Avec ou sans Hariri, un gouvernement pour faire quoi