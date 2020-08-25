أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 25 آب 2020

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اللواء: اسرار



همس

قارن سياسي مخضرم بين التمثيل السابق للقوى الطائفية في البلد والتمثيل الحالي بكلمة واحدة: هزلت!



غمز

تتخوف جهات معنية من «خلايا» عادت للعمل، وتوسع دائرة المداهمات، لفكفكة ما يُمكن منها منعاً لاستهدافاتها الخطيرة.



لغز

يتهافت عدد من الشخصيات المستقلة والمتقاعدة إلى تقديم أوراق اعتماد سياسية، علّها تسمى لترؤس حكومة جديدة.

نداء الوطن: خفايا

إستغرب مراقبون حذف محطة تلفزيونية عريقة من عظة البطريرك الراعي الأحد المقطع الذي يتحدث عن وجود السلاح والمتفجرات بين المنازل.

يتخوف البعض من اجراء تعديلات جذرية في العقد الذي سيوقع مع الشركات الأجنبية للتدقيق الحسابي بحيث يصير التدقيق لزوم ما لا يلزم.

البناء:خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر حكومية إن الانتخابات الفرعية كاستحقاق دستوري لا مفرّ منه تواجه تحدّي كورونا من جهة وتحدّي الكلفة المالية المقدرة بـ7 مليارات ليرة متسائلة عن معنى قيام النواب المستقيلين بإعادة الترشح معرّضين الناس لمخاطر الوباء ومتسببين بتحميل الخزينة أعباء إضافية.



كواليس

قالت مصادر إعلامية فرنسية إن زيارة الرئيس امانويل ماكرون إلى إيران واردة ضمن جولة في المنطقة خلال أسبوعين ينوي الرئيس الفرنسي القيام بها وتنتهي في بيروت. وأضافت أن هناك تغطية دولية إقليمية يسعى ماكرون لتوفيرها لتفاهم فرنسي إيراني حول لبنان قبل القيام بجولته.