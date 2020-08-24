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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



حتى الساعة لا موعد محدد للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف رغم مرور أكثر من أسبوعين على استقالة الحكومة والبلد يتخبط بازماته وكوارثه، واللبنانيون يتطلعون إلى تشكيل حكومة علها تحمل لهم بصيص امل بالانفراج

اي لقاءات معلنة في الموضوع الحكومي لم تسجل اليوم فيما برزت مواقف مطالبة بالتكليف قبل التأليف .



بانتظار زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت والتي اكدت مصادر ديبلوماسية فرنسية انها مازالت قائمة في موعدها تسجل حركة زيارات دولية حاملة الدعم للبنان جراء انفجار المرفا وقد بدأها اليوم وزير الدفاع الايطالي .



وفيما اعمال البحث عن مفقودين وازالة الركام مستمرة في مرفأ بيروت اعلنت قيادة الجيش وبالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين انه تم الكشف

على خمسة وعشرين مستوعبا يحتوي كل منها مادة حمض الهيدريك كذلك على 54 مستوعبا تحتوي مواد أخرى قد يشكل تسربها من المستوعبات خطرا.

وقد تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة، وتجري متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الادارات المعنية العاملة ضمن المرفأ.



وسط هذه الاجواء اصدر وزير الداخلية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في الدوائر التي شغرت مقاعدها باستقالة ثمانية نواب ورفعه الى مجلس الوزراء ويبدو ان الاتجاه هو لتأجيل هذه الانتخابات.



والى الملف الصحي سجل عداد كورونا اليوم 457 اصابة وثلاث وفيات فيما سجلت خروقات لافتة لقرار التعبئة العامة اذ فتحت المحال التجارية ابوابها في حين أكد رئيس تجار بيروت نقولا شماس اعادة فتح المحلات الاربعاء معلنا ان قرار الاقفال لا يمكن أن يستمر بعد اليوم على القطاع التجاري مؤكدا الالتزام بالبروتوكول المتبع للوقاية من كورونا".



امنيا التحقيقات مستمرة في جريمة كفتون وعمليات دهم في مخيمات النازحين في الكواشرة والبيرة وخربة داوود في عكار

بحثا عن منفذي الجريمة والذين تحددت هوياتهم.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"



إسبوع واحد يفصل عن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان وعليه فمن المفترض ان تتكثف المشاورات حول تكليف شخصية لتشكيل الحكومة.

حتى اللحظة لا مؤشرات توحي ان الحلحلة قريبة لأن القاعدة تقول ان يدا واحدة لا تصفق والمراوحة هي من يحكم الملف الحكومي حتى الآن رغم ما يسجل على ضفافه وسط تسريبات تتحدث عن ان دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لن تتجاوز نهاية الأسبوع الحالي على الأرجح على ذمة هذه التسريبات.



على خط كورونا يدخل لبنان في اليوم الرابع من التعبئة العامة ولكن مع تسجيل تفلت وعدم إلتزام في غير منطقة قلة الالتزام سيضاف اليها اعلان تجار بيروت ومعهم تجار صيدا اعادة افتتاح السوق.

بالتزامن مع التفلت الجنوني في عداد الإصابات والوفيات.



اما امنيا فتتواصل التحقيقات المتصلة بجريمة كفتون وبعد تسلم القوى الأمنية لأحد المشتبه بهم من القوة الفلسطينية في مخيم البداوي مداهمات للجيش وقوى الأمن لعدد من المباني في البيرة واعتقال عدد من الأشخاص.



وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي وقع مرسوم الدعوة إلى الإنتخابات النيابية الفرعية وأرسله إلى رئاسة الحكومة.



وعلى خط المال سلم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني رئيس الجمهورية ميشال عون النسخة النهائية لإتفاقية التحقيق المال الجنائي للتوقيع في أقرب وقت.

من جهة أخرى تسلم وزني من المجلس الأعلى للجمارك النتائج النهائية لدورة خفراء الجمارك التي صدرت بإجماع أعضائه.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



طبيعي أن تنتهي محاولة استيلاد حكومة استرضاء ماكرون قبل أن تبدأ ، والسبب الوضعي السطحي يعود الى أمرين : الأول، الرغبة المشتركة الجامحة لكل من افراد الثامن من آذار في ابتلاع الحصص الوازنة، وانقسامهم حول اسم رئيس الحكومة العتيد ، بين من يريده نسخة هامدة عن حسان دياب ، ومن يريده حريري جديدا يصطاد لهذا الفريق المال والمساعدات من دون أن يأكل .



السبب الثاني، ثقة مفرطة تنتاب الثنائي الشيعي بأن الحريري في الجيب ويكفي إقناع السيد ميشال عون وجبران باسيل به لتولد الحكومة. أما السبب العميق المضمر من الدعوة الى اجتماع بين اهل هذا الفريق لاستيلاد رئيس للحكومة، فيعود الى شعور الثنائي، وتحديدا حزب الله، بأنه المسؤول في نظر اللبنانيين والعالم عن تسهيل ولادة حكومة او عرقلتها، فقام بهذه المهمة لرفع العتب، عالما مسبقا بموقفي الحريري وعون -باسيل المتناقضين .

بعد هذه المسرحية يستطيع الثنائي ان يقول للرئيس ماكرون، هذا إن عاد، إنه قام بما عليه، فتخرج طابة الملامة عندها من ملعبه. وفي السياق لا تستبعد مصادر مطلعة للـmtv أن يكون الثنائي الشيعي وعون - باسيل يعملون لحرق الحريري وإطالة عمر حكومة دياب في الخدمة الى ما بعد الانتخابات الأميركية

هذه المغامرة-المقامرة، إن صح السيناريو، أكبر من ان تتحملها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية المنهارة، فهي في المدى القريب ستدفع الدول الصديقة وفي مقدمها فرنسا الى نفض أيديها من لبنان نهائيا، وفي المدى المتوسط ستسقط البلاد في الفوضى والجوع، وما عجزت السياسات الطائشة عن تدميره يتولاه الانتشار المخيف للكورونا. وقد رأينا كيف أسقط لبنان في الأيام الأخيرة في التصنيفات والمؤشرات المالية الدولية. يعزز هذه النظرة المتشائمة ، النشاط المفرط على خط التسويات الشرق اوسطية وبين بعض العرب واسرائيل ، والنشاط الأميركي الملحوظ على هذا الخط ، وقد زار وزير الخارجية الأميركية بومبيو اسرائيل .



لبنانيا، الهجمة على البطريرك الراعي من قبل حزب الله وإعلامه واتهامه بالتواطؤ مع اسرائيل من خلال طرحه الحياد ، أثارت غضبا وطنيا عارما، الأمر الذي استدعى ردا قاسيا غير مسبوق من اللجنة الاسقفية لوسائل الإعلام، لم يكتف بتعنيف الحزب وإعلامه مذكرا إياهما بأن البطريرك ناصع كثلج صنين، بل وجه انتقادا مباشرا لبعض من في السلطة ويدعي حماية حقوق المسيحيين، كيف يسكت عن هذا التهجم الظالم.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



أثناء مسيرة الامه وهم يحمل الصليب ويتلقى سياط الحراس الرومان الدامية وصرخات اليهود وسخريتهم , شعر السيد المسيح بالعطش وتوقف عند سبيل ليشرب قليلا من الماء. دفعه عجوز يهودي ونهره وطلب منه ان يتابع طريقه . تطلع فيه الرب وقال له : سوف اذهب لكنك ستنتظر عودتي .

هكذا ولدت اسطورة او حكاية اليهودي التائه الذي تمثلت خطيئته العظيمة في اهانة ابن الله وكانت عقوبته التجوال الابدي حتى مجيء الرب الثاني لان تحقيق كلمة الله مشروط بعودة السيد يوم الحساب .



كثر الذين خربوا وعذبوا واهانوا واخطأوا بحق هذا الوطن وشعبه . من مناصري باراباس الى امراء الظلام الى عبدة المال الى المسحاء الدجالين , والاسوأ منهم جميعا اتباع المفتري – والمفتري هنا هو الشيطان كما اسماه السيد المسيح وكما جاء في الترجمة اليونانية.

اتباع المفتري والافتراء على الحق والحقيقة، الافتراء على الشهداء والشرفاء والاوفياء، الافتراء على مال الفقير وفلس الارملة، الافتراء على القامات والمقامات.

والافتراء عندهم يترافق مع الاستيلاء : الاستيلاء على الثروات والخيرات والهبات والمساعدات ، الاستيلاء على المشاريع والتلزيمات والانتفاعات. الاستيلاء على وسط بيروت وواجهاتها البحرية، الاستيلاء على الودائع والبضائع والهواء والدواء ..

سلاح حربهم الكذب وحربة حربهم المال. ازلامهم واقزامهم ينفثون السم ويتنفسون الكذب. يحورون الوقائع ويقلبون الواقع ويزورون الحقائق .

محطاتهم تنضح نذالة ولسانهم يرشح سفالة . وجوه صفراء ونظرات بلهاء وعبارات جوفاء .

جاؤوا مباشرة من الرقيق الابيض الى الحقد الاسود .

سنافر تحمل المباخر , تتوسل شفاعة حاقد وتتسول صدقة من جاحد . من مال الدولة يا نصابين ..



شهداء انفجار المرفأ تحت التراب والركام . اهلهم واخوتهم ورفاقهم بين الدموع والشموع . البيوت انقاض واللبنانيون نازحون في وطنهم لكن اتباع المفتري حسموا امرهم : حفنة صغيرة من المال توازي فتنة كبيرة من الدم .

احدهم لا يقبل الا ان يتلبس شخصية سربيكو وهو اقرب الى بينوكيو . اخر زين له انه التحري كولومبو وهو اشبه بأبو جمبو . ثالث يحاول ان يذكرنا بسيمون تمبلار لكنه ليس اكثر من ثرثار .

نعيق غربان وهسيس جرذان وفحيح افعوان .

احد المنحرفين المنبطحين امام سيده في عنجر بالامس وعوكر اليوم – وغير عوكر – تحول فجأة الى رافاشول الثورة ( وهو طبعا لن يعرف من هو رافوشول )

اما ماتاهاري لبنان فحدث ولا حرج , الخيل والليل وال ANTI CHAMBRE تعرفها لكنها تتوهم بسذاجة امام المرآة انها خليفة بربارة ولترز لكنها في الحقيقة احدى فلتات اللسان وفوتات الحيطان .

حتى الكذب اصيب بالقرف منهم , حتى الكراهية تابت بعد ان رأتهم . حتى الشر ندم بعد ان رافقهم .



عملهم الان ينصب على التغطية على حجم التلاعب والتكاذب في جريمة تفجير المرفأ متسترين بعباءة مماحكات وفذلكات وحملات وعمولات لن توصل الى المرتكب الجبان والمسؤول المجرم , لان الجريمة المنظمة التي اوقفت التنقيب عن الغاز وخنقت انفاس الليرة واوقفت حنفية الدولار وقتلت التحقيق الجنائي في المهد ورحلت الاموال – اموال الناس الى ما وراء البحار . هذه الجريمة المنظمة مستعدة لتفجير لبنان وليس فقط المرفأ حماية لمالها الحرام .



اتباع المفتري – ولا نقصد هنا ولي الدم الرئيس سعد الحريري الذي تصرف بكبر ومسؤولية وطنية محترمة – ذهلوا من حكم لاهاي . كان يجب على الحكم ان يكون مثالا ومثلا يحتذي لحكم مماثل في المرفأ بعد عمر طويل . اليوم يندبون ويلطمون ويبكون حظهم العاثر والعدالة المسيسة وغدا سيلعنون اوروبا لانها رفضت ان تماشي اميركا في تمديد العقوبات على طهران وبعد غد سيجدفون على الخالق لان الله نظر الى ما في قلوبهم من شر ولم يعطهم ما يريدون . اسطورة اليهودي التائه قد تكون مجرد حكاية تناقلتها الاجيال , لكن الاكيد ان الرب لا يخلف الميعاد ويوم الحساب ات .

قد يذهب الاخيار لكن الاشرار سينتظرون بخوف عودتهم …





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



عندما يعرف مصدر الصوت فلا قيمة بعد لصداه، وعندما يعرف ان الحملة التي تستغل حادثة المرفأ للهجوم على سلاح حزب الله مقرها وزارة الحرب الصهيونية، فلا حاجة للتصويب على بعض المنابر اللبنانية التي كانت – قاصدة او عن غير قصد – رجع صدى لتلك الغرفة.



صحيفة “اسرائيل اليوم” العبرية التي فضحت الكثير من الاصوات الناطقة بالعربية، كشفت عما اسمته خارطة طريق أو حملة مدعومة من الاستخبارات الصهيونية، تديرها غرفة عمليات ومقرها في وزارة الحرب، مهمتها استغلال حادثة مرفأ بيروت للتصويب على حزب الله ولكشف مخازن الاسلحة التابعة له.



الصحيفة المقربة من رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، دعت الى استخدام سلاح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ضده، وهو الحرب النفسية التي يحترفها كما قالت الصحيفة.



اذا هي حرب نفسية على حزب الله داخلية وخارجية، ومحاولة لتوجيه ضربة قاصمة على مستوى الوعي كما قالت الصحيفة، فهل من صد كل الحروب والاعتداءات الصهيونية واحبطها، ستحبطه حرب كهذه؟ وهل جمهور المقاومة واهلها الذين امتهنوا كل فنون المقاومة بوجه العدو ستغيرهم حرب كهذه؟

فليحاول العدو، وليحاول بعض اللبنانيين كما حاولوا، وليزيدوا على اوراق خيبتهم سجلا جديدا.



اما اوراق كورونا التي تحصي اعداد اصابات كبيرة فيبدو انها مخيبة ومخيفة، ويبدو ان اجراءات الاقفال على هزالتها مرفوضة من بعض القطاعات التي قررت ان تتحدى الدولة واجراءاتها..



في الاجراءات السياسية محاولات جديدة للبحث عن مخارج حكومية، وحراك للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على خط بعبدا عين التينة، كمنطلق لمهمة لا تبدو سهلة.



في سهول ريف دمشق عدوان طال خط انابيب الغاز، واصاب كل السوريين بكهربائهم، فكان رد الحكومة السورية على العدوان بالاعادة التدريجية والسريعة للتيار الكهربائي .

في اميركا حادثة عنصرية جديدة بدأت تشعل موجة جديدة من الاضطرابات، مع قيام الشرطة بقتل مواطن من اصول افريقية بدم بارد امام افراد عائلته.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



إذا كانت بيروت مازالت على موعد مع عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في الأول من ايلول، فأمامنا سبعة ايام للوصول إلى هذا الموعد، علمًا أن لا تأكيدات جازمة على حصول الزيارة... الفترة المتبقية لا مؤشرات إلى أنها ستشهد ولادة تسمية الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة لأن العملية تجري بالمقلوب، إذا صحَّ التعبير، فلا مواعيد لاستشارات التكليف بل إن الأمر مُختزَل بمشاورات غير ملزِمة بالإمكان نفض الأيادي منها لأن مداولاتها غير معلنة وبالأمكان نفي مضمونها، كما يحصل عمليًا، لكن هذا التأخير، عدا عن كونه سيضع لبنان في وضع محرِج تجاه الضيف الفرنسي، فإنه بدأ يخلق نوعًا من الإنتقاد الضمني والعلني داخل البيئة السنية سواء لدى النواب او بعض مشايخ دار الفتوى أو حتى لدى رؤساء الحكومات السابقين:



فالنائب نهاد المشنوق المتمايز في مواقفه عن بيت الوسط والقريب من دار الفتوى إنتقد الطريقة التي يدير بها البعض عملية تكليف شخصية تأليف الحكومة، معتبرا أنها مخالفة للدستور، مقترحا بعد لقائه مفتي الجمهورية عقد اجتماع للفاعليات السنية السياسية والروحية لبحث ما وصفها بالمهزلة ... الشيخ خلدون عريمط كان سقفه أعلى فاعتبر أن ليس من صلاحية الرئيس طرح اسماء لرئاسة الحكومة. هذه المهمة تعود للكتل النيابية خلال الاستشارات الملزمة.



فهل يكون هذان الموقفان تمهيدا لما سيصدر عن رؤساء الحكومات السابقين ؟

لكن مع تلاحق هذه المواقف التي يمكن وصفها بالضاغطة، فإن محركات الإستشارات مازالت مطفأة، فهل تدخل البلاد في أزمة التكليف؟



في الإنتظار، تستمر التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، وجديدها اليوم ان المحقق العدلي في جريمة التفجير القاضي فادي صوان التقى فريقا من مكتب التحقيق الفدرالي ال FBI يضم خبراء متفجرات وأطلعه على آخر ما توصل اليه بشأن التحقيقات التي يجريها على ارض المرفأ خصوصا لجهة اسباب الانفجار وطبيعته وما اذا كان ثمة عمل تخريبي او اهمال أو غيره ، ادى الى هذا التفجير.



في ملف التدقيق المالي، فإن وزير المال غازي وزني أطلع رئيس الجمهورية على المسودة الأولية لعقد التدقيق الجنائي forensic audit مع شركة Alvarez & Marsal، ولا توقيع على العقد قبل وضع الصيغة النهائية له.



في ملف كورونا ، صحيح ان عدد الإصابات انخفض عما كان عليه في الأيام الثلاثة الأخيرة ، لكنه مازال مرتفعا وقد سجِّل اليوم 457 إصابة .





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



من الدولة السائبة أمنا وآمانا يتحصن الإرهاب ويعيد تموضعه في أماكن نائية ينطلق منها للتصفيات والاغتيال.

ومن كفتون إلى سائر البلد المنكوب بانفجار المرفأ يعيش اللبنانيون على قلق نهضة الخلايا التي اعتقدها نائمة .. وعلى سلاح متفلت ..وفوضى الرصاص الطائش في الأتراح وإذا وجدت الأفراح. والاضطراب الأمني لاحقته شعبة المعلومات لليوم الثالث إلى بلدة البيرة العكارية في محاولة للقبض على أفراد خلية مشتبه في ضلوعها بجريمة كفتون واستخدمت القوة الضاربة المتفجرات والقنابل الدخانية للقبض على أحد المتهمين حيا أو ميتا باعتباره إرهابيا محترفا إلا أنه فر الى جهة مجهولة.



والمجهولة هي الدولة برمتها ..ولا شيء لديها معلوم حيث تنشط الخلايا السياسية النائمة لإحكام القبضة على حكومة قيد التنفيذ ووضع رسوم تشبيهية لرئيسها المقبل، تجاوزا للدستور فضلا عن التدخل في التحقيق والدفاع عن متهمين في جريمة مرفأ المدينة.



لما أظهرت التحقيقات ضلوع مدير المرفأ حسن قريطم في الإهمال والادعاء عليه فإن السجل العدلي السياسي لقريطم يظهر أن من عينه عام ألفين وثلاثة كان الرئيس الراحل رفيق الحريري ..وقد ورثه سعد من ضمن تركة المرحوم ومع ذلك فإن سعد الحريري لم يتدخل لانقاذه أو بالحد الأدنى لم يدفع بجحافله الإلكترونية للهجوم على القضاء كما يفعل التيار الوطني للدفاع عن بدري ضاهر .



وبعد إدانته مرتين فإن ضاهر لا يزال قضية التيار الأولى حيث تتشكل له جبهات الدفاع والمرافعات الافتراضية من دون أن يحتكم المدافعون إلى القانون ويتركوا له قرينة البراءة أو الإدانة ، فكيف لتيار يرمي بحصانته على الفاسدين أن يتبرع بإجراء تغيير وإصلاح وكيف للتيار ومعه بقية الأحزاب والقوى السياسية أن يرسموا على الدولة مشاريعهم وحكومتهم من دون أن يرتكبوا مبادرة واحدة تسرع في تركيب آلية دولتهم وتعجل في مسار الاستشارات الملزمة وتتحسس إنذار مصرف لبنان بأننا وبعد ثلاثة أشهر سوف نفقد السيطرة والدعم على الطحين والمازوت والدواء.



سلطة لا " هلع " فيها ..عاصمة مدمرة بنيويا وبشريا ..فيما أطرافها السياسية يبحثون عن مستقبلهم الذي بات يشكل " خطرا وجوديا" عون يجتمع ببري في القصر .. بري يلم جبران على الخليلين في عين التينة .. جنبلاط يعترض .. الحريري يعتكف عن التسمية .. بري يوقف محركاته .. وعون يعيد تشغيلها بالإكراه . حفلات مجون سياسية تدور فوق الركام ..وفي مدنية بات علينا أن نقول لها " قومي من تحت الاحزاب " ..قومي من حزن السياسيين الذين يأخدون لبنان الى مزيد من الردم وليرفع كل من التالية أسماؤهم : ميشال عون ونبيه بري وجبران باسيل أيديهم عن التأليف قبل التكليف المناط حصرا باستشارات ملزمة يكون فيها رئيس الجمهورية شاهدا على التسمية.

أما خلاف ذلك فلا يعد قانونا سوى مخالفات دستورية وخرق للقوانين وتجاوز لدور مجلس النواب نفسه الذي على أعضائه تقع مسؤولية تسمية رئيس الحكومة في الاستشارات الملزمة أما إذا أراد الرئيس نبيه بري التمرد .. فيمكنه دعوة النواب إلى مقاطعة بعبدا الى حين إلزام رئيس الجمهورية السير في الاستشارات ..وهذه الخطوة من شأنها أن تؤهل بري لدور العراب لا لدور إيقاظ الأرانب النائمة .. والديوانيات واتمام مصالحة عون على الحريري ..واسترضاء جنبلاط ..واستمرار البحث عن العصفور لاستخراج اللبن



لكن لتاريخ اليوم العشرين على الجريمة فإن الرئيس نبيه بري يلغي دور مجلس النواب..ورئيس الجمهورية ميشال عون يلغي الدستور ويطيح بالزامية الاستشارات ويسجنها حبيسة القصر .. في انتظار ان تختمر تشكليتها " في السوق السوداء " سياسيا .

.. " ما استحوا من الي ماتوا " من مئة وواحد وثمانين ضحية لاهمالكم .. من ستة الاف جريح .. ومن مدينة ردمت وانتم تبحثون اليوم عن رفعكم شخصيا من تحت الانقاض.