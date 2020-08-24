داليا داغر: صراحةً تأخروا كثيراً كثيرًا بتحميل جبران باسيل مسؤوليةَ الانفجارِ... ولو!

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صراحةً تأخروا كثيراً كثيرًا، في تحميلِ رئيسِ حزبِ التيارِ الوطني الحرْ جبران باسيل مسؤوليةَ الانفجارِ. شخصياً، كنتُ أتوقعُ أن يحصُلَ ذلِكَ مباشرةً بُعَيْدَ التفجيرِ.

ولَوْ! ألَمْ يُحَمَّل باسيل بالطريقةِ المحترفةِ نفسِها مسؤوليةَ الدَيْن العام ومصادَرَةِ وَسَطِ بيروت والاستيلاءِ على الشاطئِ وتدميرِ الكساراتِ للجبالِ وترهُّلِ القوانينِ والإدارةِ.

ولو! ألم يقولوا لكُم إنَّ كلَّ الأفرقاءِ السياسيين كانوا يُجاهدونَ ويَتدافعونَ ويتسابقونَ لتأمينِ الكهرباءِ لَكُمْ وإذا بباسيل يرفُضُ ويقولُ لَهُم: لا أنا لا أريدُ ولن أسمحَ وسأعرقلُ كلَّ الخططِ الهادفةِ لتأمينِ الكهرباءِ.

ولو! ألَمْ يقولوا لكُم إنَّ كُتَلَ القواتِ والمستقلين والمستقبلْ وأملْ وحزبِ الله والتقدميّْ الاشتراكيّْ قد تدافعَت عندَ مدخلِ مجلسِ النوابِ لتحديثِ القوانين وإجراءِ تدقيقٍ ماليٍّ، لكنَ باسيل – ما غيْرُه – تدخَّلَ مع تكتلِ لبنان القوي لمنعِهِم من إقرارِ أيِّ تشريعاتٍ ضروريةٍ لمحاربةِ الفسادِ.

ولو! ألَمْ يقولوا لكُمْ إنَّ عمومَ القوى السياسيةِ قد اجتهدَت لتأمينِ المياه لبيروتَ وإذا بباسيل يؤخِّرُ ويوقِفُ ويعرقلُ كلَّ السدودِ.

تأخّروا كثيراً صراحةً، ولا شكَّ أننا كنا نبكي على الضحايا فيما هم يبحثونَ ويبحثونَ عن ورقةٍ ما، لاستخدامِها في غيرِ مكانِها من أجلِ تحويلِ الأنظارِ عنِ المجرمين الحقيقيين ولصقِها بباسيل كما فعلوا بكلِ صغيرةٍ وكبيرةٍ.

ولو! ألم يقولوا لكم إنَ كلَ القوى السياسيةِ من يمينِ اليمينْ إلى يسارِ اليسارْ قد تضامَنَت وتآزَرَت لتحييدِ لبنانَ واحترامِ سيادَتِه، فما كانَ من باسيل إلا التغريدَ وحيداً ضدَ الحريةِ والسيادةِ والاستقلالْ.

ألم يقولوا لكُم إنَهم السياديون وإنَّ باسيل - حاملُ رايةِ الجنرال ميشال عون ما غيرُه – هو من يُفرِّط بالسيادة.

ولو! ألم يقولوا لكم إن علينا جميعاً تجاهلَ قصورِهِم وحساباتِهِم وإثرائِهِم غيرِ المشروعْ وصناديقِهم ومجالسِهِم وهيئاتِهِم وآبارِهِم وشركاتِهِم وغيرِها وغيرِها، ألم يقولوا لكم تجاهَلوا هذا كلَّهُ، تجاهَلُوا كلَ ما ترَوْنَهُ بأعيُنِكُم وصدِقُوا كذبةً أُخْرَى عن طائرةٍ غيرِ موجودة.

ما أطولَ هذا المسلسلِ؛ وكمْ كُنَّا بسطاءَ وأبرياءَ في التعاملِ مع فصولِهِ حينَ كنَا نعتقدُ أنَ مقالاً من هنا وتسريبةً من هناك وتغريدةً من هنا وهناك لا يُمكِنُ أن تؤثِرَ بقناعةِ شعبٍ عظيمٍ كشعبِنَا، وإذا بالأكاذيبِ تخدّرُ كثيرينَ وتخدَعُ كثيرينَ وتؤثِّرُ على رؤيةِ كثيرين.

لقد كذَبُوا وكذَبُوا وكذَبُوا على أملِ أن يعلَقَ شيءٌ من أكاذيبِهِم في ذهنِ الناسِ، وقد علِقَ فعلاً الكثيرُ.

لكن ... لن نفقِدَ الأملَ.

لقد استخدمَت الأجهزةُ الاستخباراتيّةُ والإعلاميّةُ هذِهِ الأساليبَ من قبلْ لشَيطنةِ العماد ميشال عون، لكن ما أن دقَّت ساعةُ الحقيقةِ حتى أظهَر الشعبُ اللبنانيُ عدَمَ تصديقِهِ شيئاً من كلِّ تلك الأكاذيبْ؛ وكما مع العماد عون كذلك مع جبران باسيل؛ سيعيدُ التاريخُ نفسَهُ.

صاحبُ الحقِ سلطانٌ، والكاذبُ كاذبٌ، والشعبُ لا يُؤخَذُ بالأكاذيبِ. ما عجِزُوا عن أخذِهِ بالحربِ، وما عجِزوا عن أخذِهِ بالانتخاباتِ، لن يأخذُوه بتغريدةٍ.

أخيراً وبدَلَ إضاعةِ وقتِكُم ووقتِنا ووقتِ الناسِ بهذِه الأكاذيبِ السخيفةِ المكشوفةِ المكرّرةِ، ضَعوا جُهدَكُم في المكانِ الصحيحِ لنعرِفَ الحقيقةَ، ومَن السببُ والمسبِّبُ، ومن قتَلَ أولادَ الناسِ وأهلَهم وأحلامَهم. إبحثوا عن الحقِ، ولو لمرةٍ، حتى يستعيدَ الناسُ بعضَ معنوياتِهِم وبعضَ أملِهِم بهذا البلدِ، وكونوا كما كنتم في كلِّ الأزماتِ والشدائدِ متكاتفينَ موحّدينْ، شاهدينَ للحقْ ولا تكونوا أبواقاً تساهمُ من حيثُ لا تدري في نشرِ الكذبِ والحقدِ وخرابِ البلدِ لأن الحقيقةَ وحدَها تُحرِّرُكم من الأكاذيبِ الشيطانيةِ وتحمينا وتحمي هذا البلد.