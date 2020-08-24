وزير الصحة تفقد أعمال الترميم في مستشفى الوردية

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قام وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن بزيارة الى "مستشفى راهبات الوردية"، متفقدا أعمال الترميم التي تستمر فيها والتي أتاحت إعادة العمل في المستشفى بشكل جزئي وأولي.



وتحدث الوزير حسن فأثنى "على ما لمسه من مروءة وعزيمة وإرادة صمود وأمل بالحياة"، وقال: "إن هذا الأمل هو الذي يدفعنا إلى أن نعض على الجراح ونتجاوزها للاستمرار في بناء مستقبل لبنان ومستقبل أجيالنا فيه".



وتناول المساعدات الطبية التي تصل إلى لبنان، ودعا "المؤسسات والجمعيات اللبنانية والدولية وأصحاب الأيادي البيضاء الراغبين في تقديم المساعدة، إلى التواصل مباشرة مع إدارات المستشفيات المتضررة لأنها أعلم بحاجات المستشفيات"، لافتا إلى أن "المساعدات الطبية التي يستلمها الجيش اللبناني توزع بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة بشكل عادل"، مؤكدا أن "المستشفيات المتضررة ستخصص بالنسبة الأكبر منها".