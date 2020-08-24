تجار بيروت: فهمي مستعد للتجاوب مع التجار برفع الاقفال على أن يلتزموا مندرجات البروتوكول الصحي والوقائي

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أعلنت جمعية تجار بيروت في بيان، أنه "على أثر اللقاء التجاري الوطني الموسع الذي عقد صباح اليوم في الجمعية وتلاه مؤتمر صحافي لرئيسها نقولا شماس أطلق فيه موقف المجتمعين الموحد حول ضرورة إعادة فتح المحال والمؤسسات التجارية الأربعاء المقبل للضرورات الاقتصادية الملحة، مع مراعاة التدابير الصحية الاحترازية، عقد اجتماع عاجل بين وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وشماس، حيث عبر فهمي عن تفهمه التام وانفتاحه الكامل لمطلب التجار واستعداده للتجاوب معهم برفع الاقفال في الساعات المقبلة، على أن يلتزم التجار مندرجات البروتوكول الصحي والوقائي الموضوع من قبل الحكومة".