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عكر عرضت مع نظيرها الايطالي الأوضاع والمساعدات المقدمة من بلاده

24
AUGUST
2020
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إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، في حضور السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري والوفد المرافق، وممثل قائد الجيش العميد الركن حسن الخطيب.

وأقيمت للوزير الإيطالي مراسم إستقبال في وزارة الدفاع إستعرضا خلالها حرس الشرف على وقع موسيقى الجيش.

وتناول اللقاء الأوضاع والتطورات في لبنان، والمساعدات الإيطالية التي وصلت وتصل الى لبنان جوا وبحرا من الدولة الإيطالية، لا سيما منها المستشفى الميداني الذي وصل على متن السفينة (سان جوستو) والذي سيتم وضعه في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث لمساعدة جرحى الإنفجار ومرضى كورونا، إضافة الى المساعدات والمستلزمات الطبية.

وأكد غويريني للوزيرة عكر، أن "إيطاليا حكومة وشعبا تعرب عن حزنها العميق لما حصل جراء إنفجار مرفأ بيروت"، مشددا على أن "إيطاليا تقف دائما الى جانب الشعب اللبناني في هذه المحنة"، مبديا "إستعداد بلاده الدائم لدعم لبنان". كما أثنى على "الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش اللبناني في هذه المرحلة، لا سيما التنسيق في عملية تسلم المساعدات".

ونوهت عكر ب"الجهود الإيطالية المبذولة من أجل مساعدة لبنان لتخطي هذه المحنة وتداعياتها"، وشكرت "إيطاليا حكومة وشعبا على الدعم المستمر للبنان"، كما شكرت غويريني على زيارته ومواكبته للمساعدات، مؤكدة "إستمرار التعاون والتنسيق بين الجيشين اللبناني والإيطالي".

وفي الختام قدمت عكر للوزير الضيف درعا تذكارية.

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