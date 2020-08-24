النقيبة ضومط: لتأمين وسائل الحماية للممرضات والممرضين

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طالبت نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان د. ميرنا أبي عبدالله ضومط كافة المؤسسات الصحية بتأمين لوازم ووسائل الحماية الشخصية للطواقم التمريضية بالكمية اللازمة تفادياً لالتقاط العدوى ونشرها بين المرضى وفي المجتمع.

وقد وجّهت النقيبة كتاباً بهذا المعنى لكل من معالي وزير الصحة ونقيب المستشفيات الخاصة للايعاز للمستشفيات حماية العاملين لديها لأن الأمر يتعلّق بالسلامة العامة من جهة ويتعلّق بالحفاظ على الطواقم التمريضية من أجل استمرارها في عملها ودفاعها في الصفوف الأمامية ضد فيروس كورونا وأخيراً لأنّ محاربة العدوى هي مسؤولية وطنية.