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وزارة الصحة: 3 حالات ايجابية على متن رحلات 22 الحالي

24
AUGUST
2020
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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، "نتائج فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 22/8/2020 ، وأظهرت النتائج وجود ثلاث (3) حالات ايجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية 418 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة ابيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة ليون : شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)
رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة واحدة ايجابية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)".

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