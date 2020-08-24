كارول سماحة تعليقاً على فضيحة الـ800 دولار اسبوعياً: صاروا معروفين مين من الإعلاميين والإعلاميات اللي عم يقبضوا حق البوست

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غردت الفنانة كارول سماحة عبر تويتر: "تقريبا صاروا معروفين مين من الإعلاميين والإعلاميات اللي عم يقبضوا حق البوست! طريقة الكتابة التحريضية وأيضا بث الإشاعات المبرمجة والمركزة عم يفضحن واحد ورا التانية!

تحية لصدقك @YoumnaSherry ولوفائك لوطنك لبنان و لمهنتك".

وكانت الاعلامية يمنى شرّي قد فضحت قيام جهات بعرض المال على اعلاميين مقابل 800 دولار شهرياً وغرّدت في هذا الإطار: "عم ينعرض عليي المال لنشر مقال،تويت،رأي،أفكار مش لإلي!!هيك ببلش الإعلام المأجور!! ٣٢٠٠د بالشهر بتعرفو قديه عاللبناني هلق؟عم نتعرض للبيع والشراء إعلاميا!! قلمنا صوتنا صورتنا عم يتعرضوا للبيع مستغلين الوضع الاقتصادي المأزوم! #الاعلام_ووسائل_التواصل_الإجتماعي_في_خطر !!نحنا مش للبيع!"

وأرفقت شرّي تغريدتها بصورة عن العرض الذي وصلها (شاهد الصورة المرفقة)