اصابات جديدة بكورونا في قضاء زغرتا .. والعدد الاجمالي تخطى ال 100

A + A -

أصدرت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، النشرة اليومية التي تضمنت اعداد الحالات الايجابية في القضاء.



وقد تم تسجيل 11 حالة ايجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وزعت على الشكل التالي:

- اهدن: 3

- زغرتا: 5

- رشعين: 1

- الفوار: 1

- مجدليا: 1

وقد أصبح عدد الحالات الناشطة حاليا في القضاء 101 حالة موزعة على بلدات عدة في القضاء.

وطالبت الخلية "بالتشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية من التباعد الاجتماعي الى ارتداء الكمامة بشكل الزامي، ومنع اي شكل من اشكال التجمع تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة".