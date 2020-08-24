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مصلحة الليطاني: لوقف التفجيرات الخطيرة المهددة لسلامة سد القرعون والقناة 900

24
AUGUST
2020
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أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بياناً أعلنت من خلاله أنه "بتاريخ 24 آب الحالي الساعة 6,50 صباحا، رصدت فرقة الحراسة التابعة لفوج أمن السفارات في سد القرعون وكذلك فرق المراقبة، تفجيرات ضخمة داخل الجبل المواجه لسد القرعون والذي لا يبعد أكثر من 1800 متر من سد القرعون وحوالى 1000 متر من قناة المشروع 900، وقد تسببت بموجات اهتزازية مرتفعة جدا، وان هذه التفجيرات يقوم بها المدعو محمد جميل كرام الدين يملك مقلعين للصخور في منطقة القرعون العقارية ومجدل بلهيص العقارية".

وأشارت إلى أنها " وجهت على الفور كتابا إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، طلبت بموجبه اتخاذ الإجراءات الرامية إلى منع مستثمر مقلع القرعون على العقار 8141 (القرعون) ومجدل بلهيص على العقار رقم 461 (مجدل بلهيص) من التفجير في المقلعين الجاري استثمارهما تحت عنوان ترخيص نقل ستوك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 2/7/2020 المتضمن الموافقة على تصريف ونقل الناتج في المقالع والكسارات".

وشددت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على "وقف هذه التفجيرات الخطيرة التي تهدد سلامة سد القرعون والقناة 900، ما ينذر بتداعيات خطيرة على كامل منطقة حوض نهر الليطاني ويهدد السكان، ويسبب أضرارا في الأملاك العامة ويهدر الأموال العامة"، وحملت "مسؤولية أعمال التفجير واستمراراها والاضرار الناجمة عنها لكل الجهات المعنية بضبط هذه المخالفات والتابعة لوزارة الداخلية والبلديات".

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