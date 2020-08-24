الرئيس عون طلب من المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة المساعدة لاعادة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا

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غودو: المنظمة ساعدت ولا تزال في انتقال السوريين الراغعبين الى دولة ثالثة

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيدة كارميلا غودو Carmela Godeau خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المساعدة لاعادة النازحين السوريين الى المناطق السورية التي باتت آمنة، عارضاً للتداعيات التي يتحملها لبنان جرّاء النزوح السوري منذ بداية الحرب في العام 2011 وحتى الآن، معتبراً ان هذه العودة تزيل عبئاً كبيراً يعاني منه لبنان الذي يرزح ايضاً تحت سلسلة أزمات منها الازمة الاقتصادية ووباء "كورونا"، إضافة الى ما خلّفه الانفجار في مرفأ بيروت من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

ولفت الرئيس عون السيدة غودو الى انه، إضافة الى وجود اكثر من مليون و500 الف نازح سوري ونحو 500 الف لاجئ فلسطيني، اسفر الانفجار في مرفأ بيروت عن تشريد 300 الف شخص من منازلهم، وممتلكاتهم التي تضررت في الاحياء المجاورة للمرفأ، ويجب ان تتوافر لهم المساعدات اللازمة والسريعة، وتوفير أماكن لايوائهم بانتظار ترميم منازلهم المتضررة.

واعرب الرئيس عون عن تقديره للجهود التي تقوم بها المنظمة، داعياً الى تكثيف العمل لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

وكانت السيدة غودو نقلت الى الرئيس عون تعازي رئيس المنظمة السيد أنطونيو فيتورينو Antonio Vitorino بضحايا انفجار المرفأ، وعرضت للنشاطات التي تنوي المنظمة القيام بها لمساعدة المتضررين بالتنسيق مع الدولة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة، وأشارت الى انها اطلقت نداء عاجلاً لمساعدة 50 الف شخص متضرر في لبنان، وطلب تقديمات مالية توازي 10،3 ملايين دولار.

وتحدثت السيدة غودو عما حققته المنظمة في مجال نقل السوريين الى دول أخرى، فأشارت الى انه تم توطين 120 الف سوري في دول ثالثة، وسوف يستمر الجهد لمساعدة الذين تقدموا بطلبات للانتقال الى دولة ثالثة والذين يبلغ عددهم نحو 3 آلاف شخص.

وضم الوفد المرافق للسيدة غودو، كبير مستشاري المدير العام للمنظمة السيد عثمان بلبيسي، والقائم بأعمال مدير مكتب المنظمة في بيروت السيد احمد مختار، ومنسقة العلاقات في المنظمة الانسة تالا الخطيب. وحضر عن الجانب اللبناني السادة: الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشارون: العميد الركن بولس مطر، رفيق شلالا واسامة خشاب.

سفيرة سريلانكا

واستقبل الرئيس عون سفيرة سريلانكا في لبنان السيدة شاني كاليانيراتني كاروناراتني Shani Calyaneratne Karunaratne، التي نقلت اليه تعازي بلادها بضحايا انفجار مرفأ بيروت، وأعلنت ان سريلانكا قدمت 1675 كيلوغراماً من الشاي السيلاني لصالح المتضررين من الانفجار، معتبرة ان مثل هذه المساعدة تعبّر عن الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والسريلانكي.

تعزية

الى ذلك، تلقى الرئيس عون برقية تعزية من رئيس اوغندا روييري موسيفيني بضحايا الانفجار، وامله بالشفاء العاجل للجرحى، معرباً عن دعم بلاده للبنان وشعبه في هذا الظرف.