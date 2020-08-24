المكتب الاعلامي ‏لرئيس التيار: باسيل لم يطرح اي اسم لرئاسة الحكومة اطلاقاً

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صدر عن المكتب الاعلامي ‏لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل البيان الآتي:



تقوم بعض ‏وسائل الإعلام المعروفة الانتماءات والغايات ‏بحملة مركزة مفادها ان ‏رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يطرح اسماءً لرئاسة الحكومة، وفي كل مرة يتم اختلاق اسم جديد. والحقيقة ان النائب باسيل لم يطرح اي اسم اطلاقاً، وجلّ ما يهمّه هو قيام حكومة منتجة، فاعلة واصلاحية ‏برئيسها ووزرائها، تلتزم بتنفيذ برنامج اصلاحات مفصّل ٍبنوداً ومحدّد زمنيّاً. وعلى هذا الاساس يقرّر التيار الوطني الحرّ اذا كان ام لا سيشارك في الحكومة او يمنحها الثقة، مع التأكيد مسبقاً على عدم رغبة التيار بالمشاركة بأي حكومة الّا من باب الإسهام في تحمّل مسؤولية الانقاذ الوطني في حال وجود الارادة السياسية الاصلاحية الواضحة عند الحكومة العتيدة. وموقفه هذا معلن وقد أبلغه الى من تشاور معه من مرجعيات لبنانية ودولية.