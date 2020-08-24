إليكم نتائج فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة بنتائج دفعة ثانية من فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21/8/2020 ؛ وأظهرت النتائج وجود حالة ايجابية واحدة.

وجاءت النتائج كالتالي:

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية).