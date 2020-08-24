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شخص يفجّر نفسه، وسقوط قتلى وجرحى .. ما علاقة جريمة كفتون؟!

24
AUGUST
2020
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استفاقت منطقة الطريق الأوسط في بلدة خربة داوود على دوي انفجار كبير سمع صداه في بلدة البيرة عكار والجوار، بحسب ما أفاد مراسل "الجديد".


وأفادت المعلومات الأولية عن عملية دهم نفذتها القوه الضاربة في فرع المعلومات وعن وجود قتلى وجرحى.


وقال مراسل "الجديد" إنّ العملية يبدو أنّها مرتبطة بجريمة الكورة، حيث أقدم شخص سوري الجنسية على تفجير نفسه.


وأفادت المعلومات أنّ هناك علاقة كانت بين الشاب السوري الجنسية وأحد الاشخاص المشاركين في جريمة الكورة التي ذهب ضحيتها ثلاثة أشخاص، اما الانفجار فوقع داخل غرفة صغيرة ضمن ارض تابعة لبلدة البيرة جغرافيا، العامرية .


وأوضح رئيس بلدية خربة داوود بان الانفجار ليس ضمن نطاق خربة داوود و كانت هناك عملية دهم صباحاً للقوة الضاربة و حصل هذا الانفجار ولا نعلم حتى اللحظة ان كانت قنبلة ام هو من فجر نفسه وبانتظار بيان يصدر عن الاجهزة الامنية لتعلن هذا الشيء واما الغرفة فيملكها شخص من بلدة عين الزيت و لا نعلم ان كان قد استاجرها منه منذ وقت الجريمة".

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