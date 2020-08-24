الداخلية: اذن موقت لشركات الاسمنت لاستخراج المواد الأولية وفق شروط

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال البيان الآتي:



"في ظلّ الأوضاع الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد وحاجة السوق المحلّي لمواد البناء وخصوصًا مادة الإسمنت لتغطية الأضرار الفادحة التي خلّفها الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في المنازل والممتلكات، وبناءً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة وزير البيئة لجهة الشروط المؤقتة الواجب اعتمادها في ما خصّ عمل شركات الإسمنت، منحَ وزير الداخلية والبلديات صباح اليوم شركات الترابة الثلاث إذنًا موقتًا لمدّة شهر واحد ينتهي بتاريخ 24/9/2020 لاستخراج المواد الأولية اللازمة لصناعة الإسمنت، وفق شروط أهمّها الالتزام بعدم التفجير والالتزام بالسعر الرسمي المقرّر في مجلس الوزراء وهو 240,000 ل.ل للطن الواحد، بالإضافة إلى عدد من الشروط البيئيّة المتعلّقة بعمل هذه المؤسّسات."