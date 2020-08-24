درغام: رئيس الجمهورية يتعرض لهجمة غير مسبوقة.. ومطلب التيار الاصلاحات والانتاجية

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رأى النائب أسعد درغام في حديث لاذاعة "صوت لبنان ضبية" "أن الوقت ليس للترف السياسي، والمشكلة الحقيقية ليست في أي حكومة نريد ولا في إسم الرئيس المكلف، لقد جربنا كل الحكومات، من حكومة الوحدة الوطنية والاخصائيين وغيرها ولم نصل الى النتيجة المطلوبة لأن لا وجود لنية في الاصلاحات، اليوم نحن بحاجة لللاتفاق على تغيير السياسية المعتمدة".

وأشار الى "أن الاستشارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية هي بهدف الاتفاق على برنامج وايجاد قرار لدى الطبقة السياسية للقيام بالاصلاحات المطلوبة لدى المكونات السياسية التي حكمت البلد منذ التسعينات".

وأضاف: "كتيار وطني حر أعلنا منذ البداية أننا مسهلون لاقصى الحدود والوزير باسيل لا يريد أن يكون في الحكومة، ولا مشكلة حول إسم الرئيس، حتى إذا سمت الكتل الأخرى الرئيس الحريري، نحن واضحون في مطلبنا لن نشارك إذا لم يكن هناك إتفاق على الاصلاحات والانتاجية".

ولفت درغام الى "أن رئيس الجمهورية يمارس حقه، فالدستور لم يحدد موعدا لا للاستشارات ولا للتكليف، ولكن هناك هجمة ممنهجة على الرئيس عون ورئيس التيار جبران باسيل بشكل غير مسبوق وهذا الأمر لم يعد مقبولا".