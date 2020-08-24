عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 آب 2020

الديار: تعقيدات في تشكيل الحكومة... وتوقعات بالترحيل الى ما بعد الانتخابات الأميركية
«الاسكوا» تدقّ ناقوس الخطر: أكثر من نصف الشعب اللبناني يعيش تحت خطّ الفقر
لبنان يحتاج الى ضخّ سيولة وإلا الكارثة ستحلّ... وشرط «الصندوق» الإصلاحات
الأخبار: البطريرك يسوّق للسلام مع العدو ويتماهى مع الدعاية الاسرائيلية ضد المقاومة
فرنسا ولبنان: وهمُ الدور ووهمُ الحليف
المحكمة الدولية: لبنان والأمم المتحدة ملزمان بالتعويض على الضباط الأربعة
رياض سلامة مطمئن: التحقيق الجنائي طار قبل أن يبدأ!
البناء: الإقفال والإجراءات الوقائيّة: بداية فاشلة وتوقّعات كارثيّة لتكرار كورونا للنموذج الإيطاليّ
الكورة و«القومي»: دماء الشهداء كشفت مخططاً إرهابياً للفوضى... وردّنا التمسك بالدولة / الملف الحكومي يراوح وبرّي يبرّد محرّكاته... وتساؤلات عن خلفيّة موقف جنبلاط!
النهار: التكليف "رهينة" والفيتوات تطوق المسعى الفرنسي!
نداء الوطن: الراعي يحشر السلطة: داهموا مخابئ السلاح والمتفجرات بين الأحياء السكنية
عون يسعى لحوار "بمعيّة" ماكرون وبري "لن يستسلم"
الجمهورية: مخاوف من تأخر التأليف اشهراً
اللواء: آخر إبداعات التعثّر: فصل الحكومة عن رئيسها!
برّي لا يرى بديلاً للحريري و«ستاندر آند بورز» تُحذّر من طول الفراغ السياسي
the daily star: Cabinet formation efforts hit deadlock
l'orient le jour: La politique politicienne remet les compteurs à zéro
La visite d’Emmanuel Macron au Liban est maintenue à ce stade, affirme une source informée.