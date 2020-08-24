أسرار الصحف ليوم الأثنين 24 آب 2020

A + A -

اللواء: اسرار

همس

لم تحقق جهود قطب نيابي التقدّم المنشود في كسر الجليد بين حليفين سابقين، بسبب تمسك كل طرف بمواقفه عن خلفيات الخلافات!



غمز

تبين أن فقدان الطوابع المالية من الأسواق والتأخر الحاصل في تعبئة ماكنات الطوابع الآلية للمؤسسات وكتّاب العدل، يؤخر دخول عدة مليارات من الليرات إلى الخزينة أسبوعياً بسبب الإهمال وسوء الإدارة!



لغز

حذرت تقارير ديبلوماسية من حصول خضات أمنية في حال استمر التعثر الحالي في إدارة تداعيات الأزمات المالية والمعيشية المتفاقمة في البلد، وفشلت مساعي تشكيل الحكومة العتيدة بالسرعة المطلوبة!

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر قانونية إن وجود نيّة لتمديد عمل المحكمة الدولية من خلال قرار الاستئناف الحكمي للمدعي العام بسبب تبرئة ثلاثة متهمين يفتح الباب لفرضيّة السعي لإبقائها على قيد الحياة لتلاقي حملة الدعوة لتحقيق دولي في تفجير المرفأ فتنتقل إليها المهمة.



كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إن الانسحاب الأميركي من قاعدة التاجي يشكل إشارة أولى لكن غير مكتملة على نية الانسحاب وإبقاء المواعيد والأمكنة رهن تفاهمات لاحقة تتقرّر إذا سار التفاوض الجاري بين طهران وواشنطن على أكثر من مسار وعبر أكثر من وسيط وفقاً للمرسوم له من نهايات.



نداء الوطن: خفايا



يتردد أنّ إحدى عقد التأليف تتمحور حول الخلاف على مصير وزارة الطاقة في ضوء إصرار "التيار الوطني الحر" على الاحتفاظ بها.

يحذر أحد المعنيين بالملف الحكومي من أنّ الاستمرار في انسداد الأفق الحكومي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة إنتاج حكومة أسوأ من الحكومة المستقيلة.

يتعرض عدد من الإعلاميين الذين يعملون في إحدى القنوات الموالية للسلطة لضغوط من جهة نافذة تتهمهم بأنهم لا يقومون بدور فعال في الدفاع عن سياستها.

الجمهورية: أسرار





حزب فاعل ينظّم "جمعيّات لا تبغي الربح"!

نظّم حزب فاعل جمعيّات لا تبغي الربح للإستفادة من الخدمات المقدّمة من الخارج، وإفادة بيئته الحاضنة.

"سجال حاد" بين الوزير ورئيس إحدى النقابات

تشهد إحدى الوزارات الخدماتية سجالاً حاداً بين الوزير ورئيس إحدى النقابات على مادة حياتية كان يمكن أن ينعكس على لقمة عيش المواطن لولا حكمة الوزير.

"واحد مستوي وواحد مهتري والبلد على الله"

علّق أحد الظرفاء على الشروط المتبادلة على طاولة المشاورات حول الملف الحكومي وقال: "واحد مستوي وواحد مهتري والبلد على الله".