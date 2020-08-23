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كلمة رثاء لسيادة المطران عطالله حنا رئيس أساقفة سبسطية في شهداء كفتون ولبنان:

من قتل شهداء كفتون بتلك الهمجية والوحشيّة لا يمثل فلسطين وسوريا ولبنان. وهم وحوش فارغون من القيم الإنسانية والأخلاقية.

إخوتي وأخواتي الأحباءء في بلبنان الشقيق والحبيب

أخاطبكم من رحاب مدينة القدس في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد حيث أقمنا الذبيحة الإلهية في صبيحة هذا اليوم في كنيسة القيامة في القدس القديمة.

أبعث إليكم جميعًا إلى الأسرة اللبنانية الواحدة بتعزيتي القلبيّة الحارّة باستشهاد هؤلاء الأبطال في بلدة كفتون اللبنانيّة، هؤلاء الذين قتلوا بهذه الطريقة المروّعة والهمجيّة اللاإنسانية واللاحضاريّة، والتي إن دلّت على شيء فهي تدلّ على أنّ الفعلة لا توجد عندهم أيّة قيمة أخلاقية أو روحيّة أو إنسانية.

مرّ علينا أسبوعان على انفجار بيروت، وكناّ معكم في أحزانكم ومعاناتكم ولا زلنا. واليوم نشاطركم مجددًا الألم والحزن باستشهاد هؤلاء الشباب-الأبطال، بهؤلاء الشهداء الذين قتلوا من قبل هؤلاء الداعشيين، وهم لا يمثلون أيّة قيم إنسانية وأخلاقية. وإذا ما كان بين هؤلاء من يدّعي انه فلسطينيّ فهو لا يمثّل فلسطين، وإذا ما كان بين هؤلاء من يدّعي انه سوريّ فهو لا يمثّل سوريا، وإذا ما كان بينهم من يقول أنه لبنانيّ فهو لا يمثّل لبنان. فلسطين وسوريا ولبنان وجميع أحرار هذا المشرق هم أبرياء من هذا التيار الفاشيّ الهمجيّ الاإنسانيّ واللاحضاريّ، والذي نعرف من يموله ويوجهه ومن هو المستفيد منه.

هذا التيار الداعشيّ وجد في هذه المنطقة من أجل تدميرها وتخريبها وإثارة الفتن والتشرّذم في صفوفنا وبين ظهرانينا. ألمنا وحزننا كبيران في هذا اليوم ونحن نتابع من القدس جنازة الشهداء، والتي يتقدّمها ويترأسها سيادة الأخ المتروبوليت سلوان يحيط به لفيف من الكهنة والشمامسة والمرتلين وحشد من أبناء لبنان من كافة الطوائف والأطياف السياسيّة.

أعزيكم وأجد صعوبة في التعبير عن الألم الذي يختلج قلبي وأنا أشاهد هذه المشاهد المؤلمة والمحزنة لشهداء لا ذنب لهم سوى أنهم يدافعون عن بلدهم من بلدتهم كفتون ويحبون لبنان حبًّا كبيرًا، فأتتهم هذه الرصاصات الغادرة، رصاصات الموت الداعشيّة، وقد ألمت بنا جميعًا، وبكلّ إنسان عنده قيم وأخلاق ليس فقط في لبنان بل في هذا المشرق وفي فلسطين بشطل خاصّ.

أيها الأحباء أرجو وأطلب منكم أن توصلوا لعائلات الشهداء الكرام تعزيتي وتعزية القدس وكنيسة القيامة. وأنتم تعلمون بأنه عندما نصلّي لأجل الراقدين إنما نقوم بهذا لأننا نعتبر بأن الراقدين سائرون على رجاء القيامة والحياة الأبديّة.

فمن رحاب كنيسة القيامة نصلّي من أجل الشهداء ونضيء الشموع من أجلهم ونصلّي من أجل راحة أنفسهم لكي يكون موضعهم في الفردوس مع الأبرار والصديقين، ونصلّي من أجل ذويهم وأهاليهم، من أجل آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم وأخواتهم وعائلاتهم وأقاربهم وأحبائهم الذين يعيشون ساعات أليمة وهم يودعون أحباءهم الذين قتلوا غدرًا بهذه الطريقة الهمجيّة واللاإنسانية واللاأخلاقية.

من رحاب فلسطين والقدس نقول فليكن ذكرهم مؤبّدًا. فليكن ذكر شهدائنا خالدًا، تعزيتي وتعزية القدس لكم جميعًا با ايها اللبنانيون، يا لبنان العائلة والواحدة. أنتم أحبتي مستهدفون ويراد منكم أن تتحولوا إلى طوائف وقبائل وعشائر متناحرة وختلفة فيما بينها. فكونوا على قدر كبير من الوعي وأفشلوا هذه المؤامرة هذا المخطّط الداعشيّ الذي نغذّيه جهات معادية لكلّ قيمة أخلاقية وإنسانية هدفها تفكيك المفكك وتجزئة المجزأ وتدمير أوطاننا وتفكيك أخوتنا ووحدتنا والعيش المشترك بين كافة مكونات أوطاننا.

نعيش معكم هذه اللحظات الحزينة والمؤلمة. سيدنا سلوان لقد صليت باسمنا جميعًا في الجنازة، وكل الذين صلوا وشاركوا في هذه الجنازة فإنما صلوا باسمنا جميعًا. ونحن نصلي معكم أيضًا من القدس معربين عن تعاطفنا وتضامننا مع الأسر المكلومة والحزينة بفقدان أبنائها بهذه الطريقة الهمجية.

نصلّي من أجل لبنان. لبنان حاضر في صلواتنا. واليوم صلينا من أجله ومن أجل شهدائه ولكي ينتصر وطن الأرز على اعدائه، وأعداء لبنان أعداء فلسطين وأعداء الإنسانية. نصلي لأجلكم ونتضامن مع كل واحد منكم، فليكن ذكر شهدائنا الأبرار مؤبدًا ودائمًا وخالدًا. آمين.