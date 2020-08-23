حالة وفاة جديدة في مستشفى الحريري!

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أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا "Covid- 19"، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 304 فحوصات، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخله للمتابعة هو 80 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التي نقلت إليه خلال ال24 ساعة المنصرمة 18 حالة.



وأعلن شفاء 3 من المصابين الموجودين داخله خلال ال24 ساعة المنصرمة، وبالتالي ارتفاع عدد المتعافين فيه منذ البداية حتى تاريخه، إلى 346.



وفي المقابل، أعلن وجود 24 حالة حرجة داخله، وتسجيل حالة وفاة.



ودعا كل من يود معرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.



وذكر بأن "مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الWhatsApp 897961-76".