وزارة المال: إجراءات في البلوك C من مبنى الوزارة في العدلية بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة المال، في بيان، “نظرًا لإصابة أحد العاملين في البلوك C من مبنى وزارة المالية الكائن في منطقة العدلية بفيروس كورونا، وحيث أن البلوك المذكور يضم كل من مديرية الصرفيات ومديرية الخزينة، لذا ستضطر الوزارة إلى وقف العمل في المديريتين المذكورتين يوم الاثنين الواقع فيه 24/8/2020 لإجراء عملية تعقيم البلوك المذكور وإجراء فحص PCR للعاملين فيه. كما ستضطر إلى إقفال دائرة صرف معاشات التقاعد تحديدا لمدة 3 أيام ابتداء من 24/8/2020 ولغاية 26/8/2020 ضمنا للغاية ذاتها.وبالمناسبة تدعو الوزارة المواطنين الذين وفدوا إلى الدائرة المذكورة خلال الأسبوعين الماضيين إلى إجراء فحص PCR بغية التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وكذلك التقيد بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة العامة بهذا الشأن.

وتؤكد الوزارة ان الإجراءات المبينة أعلاه لن تؤثر مطلقا على الرواتب والأجور التي ستحول إلى المصارف المعتمدة من قبل أصحاب العلاقة في أوقاتها المعتادة”.