المحامي ماجد بويز : يمكن فيش نفط بس الاكيد انه في استغلاليين وتجار دم

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غرد المحامي ماجد بويز الوكيل القانوني لباسيل على تويتر ، رداً على تغريدة ديما صادق :

يمكن فيش نفط بس الاكيد انه في استغلاليين وتجار دم

مش الوزارة لبتنقب عن النفط لتطلب باخرة

الدولة متعاقدة مع شركة سلامة فهمك، هي لبتنقب وهي لبتطلب الشحن بواسطة وكيلها

ويا ريت بتنشري الطلب الممضي من باسيل

مش غلطة ومش صدفة تغريدتك اكيد مقصودة لكب الحرام

رح تبقي لاجيال بنت خبار الحرام

و أضاف : ما غلطنا لما قلنالك بنت خبار الحرام هيدا كتاب للسلطات الجمركية لتسهيل طلب إدخال المعدات ومش طلب اخراجن على أي سفينة مثل ما زعمتي شو ما عملتي الطبع بيسبق التطبع يا بنت خبار الحرام

و قال : تما ضلك تغلطي وتعتذري معدات المسح الزلزالي دخلت مرتين دخول مؤقت على لبنان بتاريخ ١٨/٢/٢٠١٣و٢٩/٩/٢٠١٣، وبالمرتين مواعيد دخولها وخروجها حددت من قبل الوكيل البحري دون أي دور لوزارة الطاقة سوى بإرسال كتب الجمرك لتسهيل الدخول المؤقت دون اي دور للوزارة بخروجها